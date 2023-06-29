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«Он не по своей воле поехал»: Чулпан Хаматова о визите Евгения Миронова в Мариуполь

29 июня
2023 год

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29 июня 2023
Актриса Чулпан Хаматова побывала в эфире «Латышского Радио 4», где рассказала о тяжёлом опыте эмиграции, причинах отъезда из России и впечатлениях от изучения латышского языка. Ведущие шоу попытались вывести актрису на обсуждение гражданско-политических метаморфоз худруков ведущих московских театров Евгения Миронова, Константина Хабенского и Константина Богомолова. Однако актриса отказалась давать развёрнутые комментарии на этот счёт, выразив уверенность, что её большой друг и коллега Евгений Миронов отправился в Мариуполь не по собственной инициативе.

«Он не по своей воле поехал»: Чулпан Хаматова о визите Евгения Миронова в Мариуполь

«Я не буду говорить на эту тему, мне так и не удалось понять, что произошло. Я точно знаю, что Евгений Миронов никогда никому сознательно не пожелает зла. Я могу говорить о том, что чувствую и думаю. Но я не знаю, как это отразится на Жене. Поэтому предлагаю дождаться тех светлых времён, когда Женя будет в безопасности и сможет рассказать о всех своих причинах. Я знаю, что он не по своей воле поехал [в Мариуполь].
Костю Хабенского и Богомолова я так близко не знаю. Я могу отвечать за своего друга Женю Миронова, человека, который всегда показывал себя сострадательным, сочувствующим, с большим сердцем».

Ранее похожую точку зрения на визит Миронова в зону боевых действий выразил Александр Молочников, предположив, что Миронов пытался спасти свой театр.
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№ 1
antares   29.06.2023 - 20:40
Обожал этот дуэт в Театре Наций. читать далее>>
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«Он не по своей воле поехал»: Чулпан Хаматова о визите Евгения Миронова в Мариуполь фотографии
«Он не по своей воле поехал»: Чулпан Хаматова о визите Евгения Миронова в Мариуполь фотографии
«Он не по своей воле поехал»: Чулпан Хаматова о визите Евгения Миронова в Мариуполь фотографии
«Он не по своей воле поехал»: Чулпан Хаматова о визите Евгения Миронова в Мариуполь фотографии
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