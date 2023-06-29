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Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова

29 июня
2023 год

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29 июня 2023
27 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась светская премьера мистической драмы «Там, где цветет полынь», снятой по мотивам одноимённого романа о старшекласснице Ульяне, которая может предвидеть смерть других. Картину представили исполнительницы главных ролей Виктория Агалакова и Сабина Ахмедова, продюсер Игорь Мишин и автор книги Ольга Птицева.

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Виктория Агалакова

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Сабина Ахмедова

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Ольга Птицева

Гостями премьеры стали Алёна Водонаева, Наталья Рудова, Светлана Камынина, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Александра Черкасова, Мила Ершова, Оксана Михеева, Мария Мацель и многие другие.

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Алёна Водонаева с сыном

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Наталья Рудова

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Владимир Маркони

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Светлана Камынина

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Анна Котова

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Александра Черкасова

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Матвей Лыков

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Катя Лель с дочерью

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Мила Ершова

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Александр Цой

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Григорий Калинин

Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова
фото: Мария Мацель с подругой

Сериал «Там, где цветет полынь» эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 июля 2023 года.

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Там, где цветет полынь

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Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова фотографии
Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова фотографии
Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова фотографии
Трудно быть ведьмой: Наталья Рудова, Виктория Агалакова и Мила Ершова фотографии
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