Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская

29 июня
2023 год

Лайфстайл >>
29 июня 2023
28 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фэнтези-сериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли. Сериал, снятый по мотивам одноимённого романа Михаила Елизарова, зрителям представили режиссёр Игорь Твердохлебов и актёры Марина Ворожищева, Михаил Трухин и Михаил Тройник.

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Михаил Елизаров

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Игорь Твердохлебов

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Михаил Тройник и Юлия Пересильд

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Марина Ворожищева

Среди гостей премьеры были замечены Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Владимир Яглыч, Иван Добронравов, Лиза Арзамасова, Лиза Моряк, Марк Тишман, Елена Бирюкова и другие.

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Лиза Арзамасова

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Регина Тодоренко

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Владимир Яглыч

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Ингрид Олеринская

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Елена Бирюкова

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Владимир Маркони

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Лиза Моряк

Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская
фото: Иван Добронравов с супругой

Сериал «Библиотекарь» доступен с 29 июня 2023 на платформах more.tv и Wink.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Елизавета АрзамасоваЕлена БирюковаМарина ВорожищеваИван ДобронравовНикита ЕфремовЕкатерина КабакЕвгения МалаховаВладимир МаркониЕлизавета МорякИнгрид ОлеринскаяЮлия ПересильдДарья ПоверенноваИгорь ТвердохлебовМарк ТишманРегина ТодоренкоМихаил ТройникМихаил ТрухинВладимир Яглыч
фильмы
Библиотекарь

фотографии >>
Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская фотографии
Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская фотографии
Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская фотографии
Просроченный абонемент: Юлия Пересильд, Лиза Арзамасова и Ингрид Олеринская фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Кирилл Балобан
Ольга Веникова
Ольга Гришина
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Анатолий Спивак
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Мария Кончита Алонсо
Йен Баннен
Гэри Бьюзи
Аманда Донохью
Михалина Ольшанска
Лили Рэйб
Нельсон Эдди
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Турбозавры: Привет, Сирена!
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен