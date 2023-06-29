Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам

29 июня
2023 год

Лайфстайл >>
29 июня 2023
Мариэтта Цигаль-Полищук стала героиней нового выпуска шоу Екатерины Гордеевой (признана Минстом РФ иноагентом), в котором рассказала об отношениях с матерью и братом, а также объяснила, за что не любит журналистов.
После премьеры сериала «Раневская», в котором актриса исполнила заглавную роль, Мариэтта дала беспрецедентное количество интервью. Однако до этого карьерного взлёта интерес журналистов к актрисе был исключительно как к дочери Любови Полищук. Неприязнь к журналистам обострилась у Мариэтты после смерти матери, когда акулы пера повели себя совершенно безнравственно.

«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам

«Я не могу назвать этих людей журналистами. Это подонки. Все эти нтвшники, экспресс-газеты, вся эта х**абора - у них вообще нет границ. Они приезжали и снимали переноску, когда маму выносили из квартиры. Они стояли у подъезда, у них свои какие-то каналы. И вот время смерти констатировано, а они уже под подъездом и ждут, когда будут выносить труп. Им пох**. Мы с папой первое время по понятным причинам были в совершенной прострации. «Да, что-то надо сказать? Давайте». А потом когда они начали брать и монтировать… Они же вставляют за кадром другой текст и потом монтируют с твоим комментарием. У людей вообще нет представлений о порядочности.
Нет к ним никакого доверия. Было очень много гадостей. А потом, о чём мне рассказывать? Вот мне звонят и говорят: «Мы хотим сделать передачу о Любови Григорьевне Полищук». «Замечательно, классно, делайте». «Дайте нам интервью». Я уже всё, что могла сказать, я всё сказала. Если вам нужны какие-то материалы, фотографии, я помогу. А сидеть и копаться в том, какая мама была дома - зачем? Это наше, а не ваше. Ваше - это кино. Хотите передачу, делайте про кино. Отвалите от кухни. Почему я должна рассказывать, как у меня дома выглядит быт? Я не люблю подглядывать в замочные скважины. Кто-то любит, видимо. Ну это их половые проблемы, не мои.
Я так часто стала давать интервью, потому что должна была это делать, а не потому что очень хотела. У меня это в контракте прописано - что я участвую во всех промо-акциях, связанных с выходом сериала».

«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук

Актриса также развеяла популярный жёлтый миф о ссоре с единоутробным братом, актёром Алексеем Макаровым. «Жёлтые темы говорят, что мы с Лёшей поссорились из-за маминой квартиры. Но мы не поссорились. Ну нравится им об этом говорить и писать везде, что мы 16 лет не разговариваем, не знакомы с детьми друг друга. Я с этим не спорю. А зачем? Вот просто из принципа - почему я должна кому-то что-то объяснять про свою семью?»

«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам
фото: Алексей Макаров

Полищук скончалась, когда Мариэтте было 22 года, из-за чего, по словам актрисы, у них было очень мало времени, чтобы как следует «подружиться»: «Я не была взрослым человеком. Я только-только закончила институт. Театральный институт. Это не взрослый человек. Во взрослого человека я стихийно превратилась, когда мама стала уходить. Потому что вдруг оказалось, что за многое надо нести ответственность. Ну бытовые вещи, типа счета за квартиру. Я даже не знала, как это делается. У меня были с мамой нежные отношения, дочерне-материнские. Но как следует подружиться мы успели совсем на бегу. Это произошло за последние полтора-два года. Это очень короткий срок.
Мамы нет уже много лет, и я в какой-то момент подумала, что мне, наверное, чуточку легче, чем другим людям, у которых рано уходят родители. Потому что я в любую секунду могу нажать на кнопку пульта и посмотреть на маму. Потом я поняла, что нет, легче не становится. Это всё равно не мама, а персонаж. А во-вторых, когда ты смотришь и не можешь потрогать... Это же мама. Мама же это тактильное существо. С ней иногда можно и не говорить, а просто подойти и прислониться. Этого очень не хватает. Не хватает и разговоров, какие-то вопросы хочется задать, которые мне даже близко не пришли когда-то в голову. А сейчас этих вопросов столько. И на них нет ответов. И это очень бесит».

«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам
фото: Мариэтта с мамой

Только после смерти матери Мариэтта взяла её фамилию: «У меня была фамилия Цигаль с детства, у Лёши была папина фамилия Макаров с детства. И вот мама говорила, что родила двоих детей, ни один на неё не похож, так ещё и без её фамилии. А с учётом того, что оба идиота пошли в эту же профессию, мы решили, что всего сами добьёмся. Когда мамы не стало, мне было 22 года. И это придумал Миша Ширвиндт. Он позвонил папе и сказал: «Тебе не кажется, что было бы здорово, если бы Мариэтта возьмёт её фамилию?». Мы посмотрели друг на друга и поняли, что ну хотя бы в память о маме это будет правильно. Я очень жалею, что я это поняла так поздно. Гоношиться тем, что я всего сама добьюсь, мне никто не помогал - это подростковый идиотизм, который, к сожалению, я не успела истребить до того, как мама умерла. Если есть что-то там и где-то, то, может, хотя бы так мама об этом узнает и ей будет это в радость».

«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам
фото: Любовь Полищук
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Алексей МакаровЛюбовь ПолищукСергей ЦигальМариэтта Цигаль-ПолищукМихаил Ширвиндт
фильмы
Раневская

фотографии >>
«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам фотографии
«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам фотографии
«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам фотографии
«Это подонки. У них нет границ»: Мариэтта Цигаль-Полищук об отношении к журналистам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Дмитрий Бедарев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Иван Макаревич
Сергей Насибов
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Марцин Перхуць
Анжела Сарафян
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Турбозавры: Привет, Сирена!
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен