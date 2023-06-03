«Я пишу тихо, в стол»: Алёна Бабенко о своей поэзии, рассказах и письме Ларсу фон Триеру

«На самом деле, меня увлёк журнал «Русский пионер». Мне позвонили как-то и сказали: «Алён, напиши заметку». «Да вы что, я? Нет, я не умею писать». Но я написала тогда первую заметку, и меня спросили: «А как ты уложилась ровно в то, количество знаков, которое требуется?» Это было эссе. Сюжетные истории я сочиняю для коротких метров».
У актрисы до сих нет никакого опубликованного сборника поэзии. «Никогда не было, всё разбросано и разрозненно. Сейчас у меня нет вдохновения, и я, кстати, очень переживаю на этот счёт. Потому что раньше они из меня выскакивали в какие-то моменты жизни, я это дело любила. Но всегда стеснялась».
Актриса также рассказала о письме Ларсу фон Триеру, в котором она выразила желание сниматься у великого режиссёра. «Да, я написала письмо Ларсу фон Триеру, и его передали ему на Каннском кинофестивале. Он мне ответил: «Я пока не нуждаюсь в русских артистах». В своём письме я не растекалась мыслью по древу. Наверное, я не очень талантливо и душевно написала, надо было как-то выразить свою просьбу точно».
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