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Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста

3 июня
2023 год

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3 июня 2023

В середине января Артура Смольянинова, выступающего с резкой критикой спецоперации, Минюст РФ включил в список иноагентов, а в начале мая имя актёра попало в список террористов и экстремистов. О своих чувствах по поводу статуса иноагента и террориста актёр рассказал в комментарии изданию «Голос Америки» (признано СМИ-иноагентом). Судя по всему, попытаться обжаловать эти звания актёр не собирается.

Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста

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«Что можно почувствовать, когда пациент психиатрической клиники называет тебя велосипедом? Окей. Пока. Начать с ним спорить, что-то ему доказывать и требовать от него соблюсти какой-то закон, который он уже давно не соблюдает, и вступать с ним в какую-то полемику? Я что, сумасшедший?

Актёр признал, что был излишне резок в формулировках, говоря о России и россиянах, но превратное толкование вырванных из контекста фраз остаётся насущной проблемой. «Я что-то произнёс, а до людей доходит абсолютно искажённая информация, какое-то адское зазеркалье просто. Царство лжи. Возможно, я был чрезмерно эмоционален и нужно было другие формулировки подбирать».
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Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста фотографии
Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста фотографии
Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста фотографии
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