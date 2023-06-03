Артур Смольянинов прокомментировал присвоенные ему статусы иноагента и террориста

В середине января Артура Смольянинова
, выступающего с резкой критикой спецоперации, Минюст РФ включил в список иноагентов
, а в начале мая имя актёра попало в список террористов и экстремистов
. О своих чувствах по поводу статуса иноагента и террориста актёр рассказал в комментарии изданию «Голос Америки» (признано СМИ-иноагентом). Судя по всему, попытаться обжаловать эти звания актёр не собирается.
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«Что можно почувствовать, когда пациент психиатрической клиники называет тебя велосипедом? Окей. Пока. Начать с ним спорить, что-то ему доказывать и требовать от него соблюсти какой-то закон, который он уже давно не соблюдает, и вступать с ним в какую-то полемику? Я что, сумасшедший?
Актёр признал, что был излишне резок в формулировках, говоря о России и россиянах
, но превратное толкование вырванных из контекста фраз остаётся насущной проблемой. «Я что-то произнёс, а до людей доходит абсолютно искажённая информация, какое-то адское зазеркалье просто. Царство лжи. Возможно, я был чрезмерно эмоционален и нужно было другие формулировки подбирать».
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