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Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

3 июня
2023 год

Лайфстайл >>
3 июня 2023

Пока пионеры в области разработки ИИ отчаянно бьют тревогу, пытаясь обратить внимание глав государств на серьёзные проблемы, которые за собой повлечёт развитие нейросетей, рядовые пользователи сети продолжают развлекаться с Midjourney, воплощая разнообразные фантазии с участием киноперсонажей и актёров.
На днях пользователь Jeremy Pomeroy с помощью нейросети заглянул в альтернативную реальность, где у Брэда Питта и Дженнифер Энистон не развалился брак из-за Анджелины Джоли, а родились трое детей. Семейных портретов также удостоились Вайнона Райдер и Джонни Депп, Селена Гомес и Джастин Бибер, Маколей Калкин и Мила Кунис и Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. В этой галерее бывших когда-то вместе звезд затесались Киану Ривз и Сандра Буллок, отношений между которыми никогда не было, как бы кому этого не хотелось.
Что касается изображения плодов альтернативной любви, то результат получился спорный. Ждём, когда кто-нибудь догадается проверить реально существующие актёрские семьи с детьми и посмотреть, какими их нарисует нейросеть.

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Мила Кунис и Маколей Калкин

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Сандра Буллок и Киану Ривз

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Вайнона Райдер и Джонни Депп

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Джастин Бибер и Селена Гомес

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров
фото: Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун
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Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров фотографии
Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров фотографии
Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров фотографии
Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров фотографии
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