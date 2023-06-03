Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

Пока пионеры в области разработки ИИ отчаянно бьют тревогу, пытаясь обратить внимание глав государств на серьёзные проблемы, которые за собой повлечёт развитие нейросетей, рядовые пользователи сети продолжают развлекаться с Midjourney, воплощая разнообразные фантазии
с участием киноперсонажей и актёров
.
На днях пользователь Jeremy Pomeroy с помощью нейросети заглянул в альтернативную реальность, где у Брэда Питта
и Дженнифер Энистон
не развалился брак из-за Анджелины Джоли
, а родились трое детей. Семейных портретов также удостоились Вайнона Райдер
и Джонни Депп
, Селена Гомес
и Джастин Бибер
, Маколей Калкин
и Мила Кунис
и Кристен Стюарт
и Роберт Паттинсон
. В этой галерее бывших когда-то вместе звезд затесались Киану Ривз
и Сандра Буллок
, отношений между которыми никогда не было, как бы кому этого не хотелось.
Что касается изображения плодов альтернативной любви, то результат получился спорный. Ждём, когда кто-нибудь догадается проверить реально существующие актёрские семьи с детьми и посмотреть, какими их нарисует нейросеть.
фото: Мила Кунис и Маколей Калкин
фото: Сандра Буллок и Киану Ривз
фото: Вайнона Райдер и Джонни Депп
фото: Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
фото: Джастин Бибер и Селена Гомес
фото: Дженнифер Энистон и Брэд Питт фото: Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун
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