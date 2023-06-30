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«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО

30 июня
2023 год

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30 июня 2023
Мариэтта Цигаль-Полищук играла в спектакле «Финист Ясный Сокол», в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Режиссёра спектакля Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали 4 мая и отправили в СИЗО. В интервью Екатерине Гордеевой (Признана Минюстом РФ иноагентом) Мариэтта рассказала, каким абсурдом оборачиваются её попытки отправить продукты и вещи в следственный изолятор для коллег, находящихся под следствием.

«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО

Актриса отметила, что не видит состава преступления и не считает, что труппа стала его «соучастниками»: «У Жени забрали телефон, не дав позвонить адвокату. Мне написала её дочка: «Срочно приезжай, у нас полиция». Я спала и приехала только через час. Было страшно, потому что непонятно, чего ждать. Что дальше будет. Это иррациональный страх, потому что ты ничего плохого не сделал».

После ареста Беркович и Петрийчук Мариэтта сразу же собрала передачку для подруг в СИЗО. Однако оказалось, что передать еду и одежду заключённым сложнее, чем сдать на права: «Я выяснила сегодня, что посылка, которая была отправлена в прошлую пятницу и была доставлена в СИЗО во вторник рано утром, до сих пор ей не отдана. В ней одежда, продукты. Записаться в электронную очередь в СИЗО №6 невозможно. Девочек посадили 5 мая, а ближайшая запись была на 30 мая. А без электронной очереди не принимают. Принимают одну, самую первую передачку. Это либо вещевая передачка, либо продуктовая. Смешивать нельзя. Я не знаю, в чём здесь логика. Мы выбрали вещи, потому что девки без трусов, без носков, без зубных щёток. Потом мы приехали и попытались передать продукты. Нельзя – первую передачку без очереди уже отдали. Тогда мы записались в лист ожидания.

«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО

Приходим в следующий раз. Нас спрашивают, кто нам сказал про лист ожидания, мы говорим, что прошлая смена. При этом по электронной записи в СИЗО никого нет. Там было всего два человека, то есть чисто физически они могут нас принять. Мы принесли 20 килограмм сыра и колбасы, потому что хотели, чтобы Женька, если её переведут в общую камеру, не с пустыми руками туда пришла. Нам не разрешили, отправили на почту. Я через почту отправила всё. И вот во вторник посылка была в СИЗО, но адвокат сказала, что им ничего не передали. Я звоню в СИЗО, спрашиваю, почему так: «Простите, во вторник пришла посылка…». Очень вежливо, потому что с ними нельзя ссориться. Они отвечают: «Ну, если у нас, то всё отдадим. День в день мы не делаем же». Я говорю: «Ну, там сыр, он протухнет, вещи будут вонять». Они отвечают: «А что мы можем сделать, значит выбросим». Система устроена таким образом, чтобы человек не почувствовал себя в комфорте».
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«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО фотографии
«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО фотографии
«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО фотографии
«С ними нельзя ссориться»: Мариэтта Цигаль-Полищук о походах в СИЗО фотографии
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