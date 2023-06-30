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Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО

30 июня
2023 год

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30 июня 2023

Мариэтта Цигаль-Полищук, близкая подруга режиссёра Жени Беркович, стала неофициальным опекуном её приёмных дочерей-подростков Ани и Киры. 4 мая Беркович арестовали и заключили под стражу по делу об оправдании терроризма в отношении спектакля «Финист Ясный Сокол» и до сих пор не дали разрешения на звонки её дочерям. В интервью Екатерине Гордеевой (Признана Минюстом РФ иноагентом) Мариэтта рассказала, как у Беркович появились Аня и Кира, а также о том, как им объяснили арест их мамы.

Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО

«Законный опекун девочек – Коля [Николай Матвеев – главный администратор независимого театрального проекта «Дочери Сосо». – Прим. ред.], муж Жени. Так получилось, что Кира – младшая дочка, появилась у нас с Женей вместе. Фестиваль «Территория» позвал нас на воркшоп с детьми в детском доме в Дзержинске, под Нижним Новгородом. Там мы познакомились с Кирой. Не все дети хотят, чтобы их забирали в семьи. Но мы всегда спрашиваем, ищем заинтересованных детей и потом пристраиваем. Мы нашли Кире семью, но её приёмная мама заболела. И либо Кира и Аня, вторая девочка, которая была у приёмной мамы, разъезжаются обратно по учреждениям, либо… Женя их забрала. С Кирой мы были знакомы, с Аней Женя познакомилась в процессе этой истории. У них есть няня Ира Сова и вот такая тётя Мариэтта, «сестра» Жени.

Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО
фото: Женя Беркович с дочерьми

У Киры, скорее, педагогическая запущенность и следствие жизни в детском доме. У Ани действительно есть диагноз и инвалидность. Они видели, что в дом вошла полиция, совершила обыск, отняла у них телефоны, компьютеры, маму забрали и увезли. Когда у двух подростков отбирают и маму, и телефон, то это такое себе… Мы им всё объяснили, как есть. Абсурдность обвинения и всё прочее. Сова, Коля и я – самые родные им люди. Мы рядом, мы никуда не денемся. Многие рвутся им помогать и приглашают в гости. Но девочки сами сказали – ужасно осознанные дети у нас оказались – им толпы не надо. Нас троих им хватает. Детям после детского дома и нескольких приёмных семей важна стабильность. Если из этой стабильности отваливается кусок, им сложно балансировать. Максимальные наши усилия, по отношению к девочкам, направлены на то, чтобы эту стабильность удерживать. Женя передает им слова через адвоката, они тоже. До сих пор не дали Жене разрешение на звонки. Я постоянно на связи с психологами девочек. После каждой сессии мы обсуждаем, пытаемся думать, какие могут быть дальнейшие действия. Чтобы был контроль над состоянием и не случилось никаких неожиданностей. Сорвать может. Мы верим, что у нас всё скоро будет хорошо и Женя будет дома. И Света тоже будет дома».
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Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО фотографии
Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО фотографии
Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО фотографии
Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО фотографии
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