Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова

1 июня в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера романтической комедии Ивана Капитонова «Голова-жестянка»
. Фильм снят по мотивам одноименной повести-бестселлера Серафимы Орловой
. В основе сюжета — яркая и трогательная история 16-летней Жени, которая после травмы начинает по-настоящему жестить и отталкивает от себя близких. Больше всего достается ее лучшему другу Приходько. Гостями премьеры стали Катя Кабак
, Ольга Ломоносова
, Дарья Повереннова
, Сергей Гилёв
, Денис Власенко
и другие.
фото: Катя Кабак
фото: Ольга Ломоносова
фото: Сергей Гилёв
фото: Дарья Повереннова
фото: Денис Власенко
фото: Саша Новиков фото: Олег Чугунов
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