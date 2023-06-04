Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова

4 июня
2023 год

Лайфстайл >>
4 июня 2023
1 июня в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера романтической комедии Ивана Капитонова «Голова-жестянка». Фильм снят по мотивам одноименной повести-бестселлера Серафимы Орловой. В основе сюжета — яркая и трогательная история 16-летней Жени, которая после травмы начинает по-настоящему жестить и отталкивает от себя близких. Больше всего достается ее лучшему другу Приходько. Гостями премьеры стали Катя Кабак, Ольга Ломоносова, Дарья Повереннова, Сергей Гилёв, Денис Власенко и другие.

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Катя Кабак

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Ольга Ломоносова

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Сергей Гилёв

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Дарья Повереннова

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Денис Власенко

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Саша Новиков

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова
фото: Олег Чугунов
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.06.2023 - 17:19
Ужасный сюжет, зачем с девушки делать монстра и робота и смотреть на постоянный буллинг. Какой с этого кайф. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Даниил ВершининДенис ВласенкоСергей ГилёвЕкатерина КабакИван КапитоновОльга ЛомоносоваАлександр Новиков (X)Дарья ПоверенноваОлег Чугунов
фильмы
Голова-жестянка

анонс

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Владимир Бестаев
Дмитрий Варшавский
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Скотт Вольф
Анджелина Джоли
Шон Пертви
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
Бьёрн Чьелльман
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен