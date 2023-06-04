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Русский Север: Софья Горленко и Глеб Кузнецов

4 июня
2023 год

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4 июня 2023
31 мая в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Софьи Горленко «Тонкой Нитью». Главные герои фильма – художники, дизайнеры одежды и кутюрье. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова. В Башкирии – этнограф и художник по костюмам Салима Усманова. В Удмуртию отправляется уроженка этих мест, современная художница Паладдя Башурова. Русский Север представляет кутюрье Фрол Буримский. И в завершающей фильм новелле в Коми – современная художница Алиса Горшенина, известная как Элис Хуэлис, которая раскрывает глубинную суть всех фрагментов повествования. Все они идут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками древних обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни.

Русский Север: Софья Горленко и Глеб Кузнецов
фото: Софья Горленко и Глеб Кузнецов

Здесь драма и комедия переплелись тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и их новыми прочтениями. Съёмки картины проходили летом 2022 года в удаленных местах республики Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, представленного Вологодской и Архангельской областями. Коренные жители этих мест сохранили подлинные культурные традиции своего народа. Таким образом, было создано пять новелл, где каждый из героев находится в поиске ответов и путей.

Русский Север: Софья Горленко и Глеб Кузнецов
фото: Салима Усманова

Саундтрек создавали композитор Марат Файзуллин, удмуртские музыканты и этногруппа Post-dukes, которая выступила перед началом показа в фойе киноцентра. Этногруппа создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.

Фильм «Тонкой Нитью» в прокате с 22 июня.
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Тонкой нитью

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