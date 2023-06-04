Русский Север: Софья Горленко и Глеб Кузнецов

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Режиссёр рассказал о работе своего фонда, помогающего молодым региональным дебютантам

«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

Актёр не поверил, что может иметь детей

Аль Пачино потребовал ДНК-тест от своей беременной 29-летней девушки

Мало не покажется: Катя Кабак, Ольга Ломоносова и Дарья Повереннова

3 июня

Нейросеть нарисовала детей Деппа и Райдер, Калкина и Кунис и других актёров

А также скрестила Гомес и Бибера, Ривза и Буллок и Стюарт и Паттинсона