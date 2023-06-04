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«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

4 июня
2023 год

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4 июня 2023
Александр Сокуров в интервью «Биллютеню кинопрокапрокатчика» высказался о проблемах современного российского кинематографа и работе своего фонда, помогающего молодым региональным дебютантам.

«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

Сокуров открыл некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» в 2013 году. На протяжении десяти лет режиссёр поддерживает молодых дебютантов из регионов, однако с каждым годом работать становится всё сложнее: «Но нам всегда очень трудно от того, что мы в России в культуре вечно и смертельно зависимы от государства. Зависимость экономическая и идеологическая. Наш фонд никогда особо не поддерживали, все мои попытки разобраться в том, что происходит в русском кинематографическом пространстве, изменить администрирование в федеральном кино ни к чему не привели. Бюрократы со мной не хотят разговаривать, я вычеркнут из профессионального и общественного процесса в России. Нам с каждым годом становится все труднее и труднее не только работать – выживать», – заявил Сокуров.

«Пример интонации» прославился тем, что запустил в российском кино так называемую кавказскую новую волну, состоящую из молодых авторов – учеников Сокурова. Это единственная в России студия, которая специализируется на съёмках кинодебютов в регионах России. Среди картин фонда – «Софичка» Киры Коваленко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Тембот» Тины Мастафовой и многие другие фильмы, получившие призы на самых престижных российских и международных кинофестивалях. На студии также была снята картина Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» – первый в истории фильм от режиссёра-женщины родом из Чечни, снятый на чеченском языке.
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Глубокие рекиКлетка ищет птицуМальчик русскийСофичкаТемботТеснота

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«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа фотографии
«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа фотографии
«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа фотографии
«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа фотографии
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