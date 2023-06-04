«Мы в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»: Александр Сокуров о проблемах кинематографа

Александр Сокуров
в интервью «Биллютеню кинопрокапрокатчика»
высказался о проблемах современного российского кинематографа и работе своего фонда, помогающего молодым региональным дебютантам.
Сокуров открыл некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» в 2013 году. На протяжении десяти лет режиссёр поддерживает молодых дебютантов из регионов, однако с каждым годом работать становится всё сложнее: «Но нам всегда очень трудно от того, что мы в России в культуре вечно и смертельно зависимы от государства. Зависимость экономическая и идеологическая. Наш фонд никогда особо не поддерживали, все мои попытки разобраться в том, что происходит в русском кинематографическом пространстве, изменить администрирование в федеральном кино ни к чему не привели. Бюрократы со мной не хотят разговаривать, я вычеркнут из профессионального и общественного процесса в России. Нам с каждым годом становится все труднее и труднее не только работать – выживать»
, – заявил Сокуров.
«Пример интонации» прославился тем, что запустил в российском кино так называемую кавказскую новую волну, состоящую из молодых авторов – учеников Сокурова. Это единственная в России студия, которая специализируется на съёмках кинодебютов в регионах России. Среди картин фонда – «Софичка» Киры Коваленко
, «Теснота» Кантемира Балагова
, «Глубокие реки» Владимира Битокова
, «Мальчик русский» Александра Золотухина
, «Тембот» Тины Мастафовой
и многие другие фильмы, получившие призы на самых престижных российских и международных кинофестивалях. На студии также была снята картина Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу»
– первый в истории фильм от режиссёра-женщины родом из Чечни, снятый на чеченском языке.
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