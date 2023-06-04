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«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

4 июня
2023 год

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4 июня 2023
29-летняя Таллула Уиллис рассказала о самочувствии её 68-летнего отца Брюса Уиллиса. В феврале этого года ему диагностировали лобно-височную деменцию. По словам Таллулы, отец всё ещё узнаёт её, за исключением «редких плохих дней».

«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

«В начале 2022 года моя семья объявила, что Брюс Уиллис страдает афазией, расстройством, при котором теряется возможность понимать речь и говорить. В этом году мы узнали, что этот симптом был признаком лобно-височной деменции, прогрессирующего неврологического расстройства. Но я уже давно подозревала, что что-то не так. Всё началось с безразличия, которое семья связала с потерей слуха. Позже его безразличие стало таких масштабов, что я начала принимать его на свой счёт. У него двое детей от моей мачехи, и я подумала, что он потерял ко мне интерес. Хотя это было далеко от истины, мой подростковый мозг истязал себя ошибочными расчётами: я недостаточно красива, я недостаточно интересна.

«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

Я постоянно мечусь между настоящим и прошлым, когда говорю о Брюсе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды на отца, от которых я так не хочу отказываться. Я всегда узнавала в себе элементы его личности, и я просто знаю, что мы стали бы хорошими друзьями, если бы только было больше времени. Он был крутым и очаровательным, ловким, стильным, милым и немного эксцентричным – и я принимаю всё это. Это гены, которые я унаследовала от него».

«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

Сейчас Брюс большую часть времени проводит на первом этаже дома, в большой кухне-столовой-гостиной или в своём кабинете. Таллула отметила, что болезнь не повлияла на подвижность её отца.

«Каждый раз, когда я иду в гости к своему отцу, я делаю множество фотографий. Я как археолог ищу сокровища в вещах, на которые раньше не обращала особого внимания. У меня все голосовые от него сохранены на жёстком диске. Недавно я нашла там клочок бумаги, на котором он написал просто: «Майкл Джордан». Хотела бы я знать, о чём он думал (в любом случае я взяла его!). Комната заполнена собранными им безделушками: старинные игрушечные машинки, монеты, камни, предметы из латуни. Ему нравятся вещи, которые кажутся тяжёлыми в руке, которые можно крутить в пальцах. Всегда играет музыка. Мой папа сам по себе превосходный музыкант, опытный игрок на губной гармошке», – поделилась Таллула.
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«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией фотографии
«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией фотографии
«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией фотографии
«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией фотографии
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