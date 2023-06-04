«Я думала, он потерял ко мне интерес»: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о жизни отца с деменцией

29-летняя Таллула Уиллис рассказала
о самочувствии её 68-летнего отца Брюса Уиллиса
. В феврале этого года ему диагностировали лобно-височную деменцию. По словам Таллулы, отец всё ещё узнаёт её, за исключением «редких плохих дней».
«В начале 2022 года моя семья объявила, что Брюс Уиллис страдает афазией, расстройством, при котором теряется возможность понимать речь и говорить. В этом году мы узнали, что этот симптом был признаком лобно-височной деменции, прогрессирующего неврологического расстройства. Но я уже давно подозревала, что что-то не так. Всё началось с безразличия, которое семья связала с потерей слуха. Позже его безразличие стало таких масштабов, что я начала принимать его на свой счёт. У него двое детей от моей мачехи, и я подумала, что он потерял ко мне интерес. Хотя это было далеко от истины, мой подростковый мозг истязал себя ошибочными расчётами: я недостаточно красива, я недостаточно интересна.
Я постоянно мечусь между настоящим и прошлым, когда говорю о Брюсе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежды на отца, от которых я так не хочу отказываться. Я всегда узнавала в себе элементы его личности, и я просто знаю, что мы стали бы хорошими друзьями, если бы только было больше времени. Он был крутым и очаровательным, ловким, стильным, милым и немного эксцентричным – и я принимаю всё это. Это гены, которые я унаследовала от него».
Сейчас Брюс большую часть времени проводит на первом этаже дома, в большой кухне-столовой-гостиной или в своём кабинете. Таллула отметила, что болезнь не повлияла на подвижность её отца.
«Каждый раз, когда я иду в гости к своему отцу, я делаю множество фотографий. Я как археолог ищу сокровища в вещах, на которые раньше не обращала особого внимания. У меня все голосовые от него сохранены на жёстком диске. Недавно я нашла там клочок бумаги, на котором он написал просто: «Майкл Джордан». Хотела бы я знать, о чём он думал (в любом случае я взяла его!). Комната заполнена собранными им безделушками: старинные игрушечные машинки, монеты, камни, предметы из латуни. Ему нравятся вещи, которые кажутся тяжёлыми в руке, которые можно крутить в пальцах. Всегда играет музыка. Мой папа сам по себе превосходный музыкант, опытный игрок на губной гармошке»
, – поделилась Таллула.
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