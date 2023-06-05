Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой

Натали Портман
и её муж, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье
, борются за сохранение брака после того, как актриса узнала об измене супруга с 25-летней активисткой. Об этом сообщает Page Six
.
Источник издания сообщил, что супруги расстались ещё в прошлом году, но сумели преодолеть кризис и справились с проблемами в отношениях. Теперь их брак снова на грани распада, поскольку стало известно, что Мильпье проводил во Франции время с эко-активисткой Камиль Этьен
. Портман узнала об этом в марте.
Источник, близкий к паре, сообщил Page Six, что Натали и Бенджамин не расстались из-за измены Мильпье, и теперь он делает «всё возможное», чтобы актриса простила его, ведь он «любит её и свою семью». Источник добавил, что Натали сейчас сконцентрирована на том, чтобы защитить их общих с Мильпье детей: 12-летнего сына Алефа
и 6-летнюю дочь Амалию
.
На Каннском кинофестивале Портман была без мужа. Однако вскоре после киносмотра супругов видели вместе на концерте Бейонсе
в Париже, а несколько дней спустя папарацци сфотографировали их целующимися во время совместного ужина. Через два дня после того, как в СМИ попала информация об измене Мильпье, Портман заметили на футбольном матче, где она выглядела довольно счастливой.
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