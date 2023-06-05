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Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой

5 июня
2023 год

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5 июня 2023
Натали Портман и её муж, танцовщик и хореограф Бенджамин Мильпье, борются за сохранение брака после того, как актриса узнала об измене супруга с 25-летней активисткой. Об этом сообщает Page Six.

Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой

Источник издания сообщил, что супруги расстались ещё в прошлом году, но сумели преодолеть кризис и справились с проблемами в отношениях. Теперь их брак снова на грани распада, поскольку стало известно, что Мильпье проводил во Франции время с эко-активисткой Камиль Этьен. Портман узнала об этом в марте.

Источник, близкий к паре, сообщил Page Six, что Натали и Бенджамин не расстались из-за измены Мильпье, и теперь он делает «всё возможное», чтобы актриса простила его, ведь он «любит её и свою семью». Источник добавил, что Натали сейчас сконцентрирована на том, чтобы защитить их общих с Мильпье детей: 12-летнего сына Алефа и 6-летнюю дочь Амалию.

На Каннском кинофестивале Портман была без мужа. Однако вскоре после киносмотра супругов видели вместе на концерте Бейонсе в Париже, а несколько дней спустя папарацци сфотографировали их целующимися во время совместного ужина. Через два дня после того, как в СМИ попала информация об измене Мильпье, Портман заметили на футбольном матче, где она выглядела довольно счастливой.

Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой
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Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой фотографии
Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой фотографии
Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой фотографии
Бенджамин Мильпье изменил Натали Портман с 25-летней француженкой фотографии
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