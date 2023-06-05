«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории»

Сидни Суини
рассказала на шоу Sunday Today о том, что её отец и дедушка не были довольны образом Кэсси Ховард в сериале «Эйфория»
. Её роль предполагала частые съёмки в откровенных сценах и появление в кадре в полуобнажённом виде. Сидни отметила, что сама не предупредила семью о том, что будет в сериале, поэтому застала их врасплох.
«Я совсем не подготовила своего папу. Мы обычно не говорим о работе и беседуем как дочь и отец. Он и дедушка выключили телевизор и вышли из комнаты. Но вот моя бабушка… Она сильно меня поддерживает»
, – призналась актриса.
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