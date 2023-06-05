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«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории»

5 июня
2023 год

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5 июня 2023
Сидни Суини рассказала на шоу Sunday Today о том, что её отец и дедушка не были довольны образом Кэсси Ховард в сериале «Эйфория». Её роль предполагала частые съёмки в откровенных сценах и появление в кадре в полуобнажённом виде. Сидни отметила, что сама не предупредила семью о том, что будет в сериале, поэтому застала их врасплох.

«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории»

«Я совсем не подготовила своего папу. Мы обычно не говорим о работе и беседуем как дочь и отец. Он и дедушка выключили телевизор и вышли из комнаты. Но вот моя бабушка… Она сильно меня поддерживает», – призналась актриса.

«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории»
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«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории» фотографии
«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории» фотографии
«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории» фотографии
«Выключили телевизор и вышли из комнаты»: Сидни Суини о реакции её отца и дедушки на её роль в «Эйфории» фотографии
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