«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери

43-летний Ченнинг Татум на шоу Today рассказал о воспитании своей 10-летней дочери Эверли. После развода Ченнинг и Дженна Дьюан оформили совместную опеку над ребёнком, и теперь Эверли живёт у отца и матери, а также по очереди проводит с ними каждые выходные. На вопрос о том, считает ли себя Ченнинг хорошим родителем, он ответил: «Понятия не имею, не знаю. Я просто пытаюсь выжить. Когда я узнал, что у меня будет ребёнок, я подумал: «Хорошо, я буду родителем. И, вероятно, доставлю ей много проблем».
фото: Ченнинг Татум с дочерью
«Потом, когда дети становятся старше, начинаешь понимать: «О, я должен установить границы». А дети и хотят их, и не хотят. Её тревога и уровень стресса снижаются, когда она просто понимает правила. Чаще всего это касается домашних дел: «Ты должна всегда относить свою тарелку в раковину, ты должна собирать свою одежду, ты должна чистить зубы – все это действительно обычные, простые вещи».
«Я не планировал быть отцом-одиночкой, этого не было в планах. И я очень нервничал. Она же девочка. Я смотрел на YouTube, как заплести ей косички. Я не хотел быть отцом, который ведёт дочку в школу в таком виде, будто она только что спала на улице».
Актёр отметил, что его новая детская книга «Единственная и неповторимая Спаркелла и большая ложь», которая вышла несколько дней назад, была основана на его личном опыте взаимодействия с дочерью. Также Ченнинг рассказал, что Эверли очень любит всё волшебное и кельтскую музыку, а также мечтает побывать на концерте Тейлор Свифт.
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