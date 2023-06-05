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«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери

5 июня
2023 год

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5 июня 2023
43-летний Ченнинг Татум на шоу Today рассказал о воспитании своей 10-летней дочери Эверли. После развода Ченнинг и Дженна Дьюан оформили совместную опеку над ребёнком, и теперь Эверли живёт у отца и матери, а также по очереди проводит с ними каждые выходные. На вопрос о том, считает ли себя Ченнинг хорошим родителем, он ответил: «Понятия не имею, не знаю. Я просто пытаюсь выжить. Когда я узнал, что у меня будет ребёнок, я подумал: «Хорошо, я буду родителем. И, вероятно, доставлю ей много проблем».

«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери
фото: Ченнинг Татум с дочерью


«Потом, когда дети становятся старше, начинаешь понимать: «О, я должен установить границы». А дети и хотят их, и не хотят. Её тревога и уровень стресса снижаются, когда она просто понимает правила. Чаще всего это касается домашних дел: «Ты должна всегда относить свою тарелку в раковину, ты должна собирать свою одежду, ты должна чистить зубы – все это действительно обычные, простые вещи».

«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери

«Я не планировал быть отцом-одиночкой, этого не было в планах. И я очень нервничал. Она же девочка. Я смотрел на YouTube, как заплести ей косички. Я не хотел быть отцом, который ведёт дочку в школу в таком виде, будто она только что спала на улице».

Актёр отметил, что его новая детская книга «Единственная и неповторимая Спаркелла и большая ложь», которая вышла несколько дней назад, была основана на его личном опыте взаимодействия с дочерью. Также Ченнинг рассказал, что Эверли очень любит всё волшебное и кельтскую музыку, а также мечтает побывать на концерте Тейлор Свифт.

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«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери фотографии
«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери фотографии
«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери фотографии
«Я не планировал становиться отцом-одиночкой»: Ченнинг Татум о воспитании дочери фотографии
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