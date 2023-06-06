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Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков

6 июня
2023 год

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6 июня 2023

5 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма об усыновлении «37 тысяч причин для счастья» при поддержке национального проекта «Демография» и Минкульта РФ.

Фильм рассказывает об усыновлении от лица тех, кто непосредственно участвует в этом процессе: приёмных родителей, членов их семей и детей. Зрители узнают о том, что отношение к усыновлению в российском обществе очень сильно поменялось за последние 30 лет: из чего-то стыдного, что нужно скрывать, оно превратилось в форму социального активизма и солидарности. Зрители фильма познакомятся с тремя реальными семьями, в которых растут усыновлённые дети. О своём опыте по воспитанию приёмных детей рассказывают многодетные родители Анна Гарнова и Александр Арсентьев, Светлана Строганова, Екатерина Алексанова.

Среди гостей премьеры были Елена Малышева, продюсеры фильма Софико Шеварднадзе и Алексей Боков, Жан Просянов, директор по внешним коммуникациям Okko Анна Заярина, PR-менеджер Okko по альтернативному контенту Любовь Щипцова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, GR-директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Евгения Данильченко и другие.

Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков
фото: Елена Малышева

Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков
фото: Алексей Боков и Софико Шеварднадзе

Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков
фото: Жан Просянов

Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков
фото: Александр Бугаев

Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков
фото: Любовь Щипцова и Анна Заярина

Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков
фото: Евгения Данильченко
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37 тысяч причин для счастья

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