Рука помощи: Елена Малышева, Софико Шеварднадзе и Алексей Боков

5 июня в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма об усыновлении «37 тысяч причин для счастья» при поддержке национального проекта «Демография» и Минкульта РФ.
Фильм рассказывает об усыновлении от лица тех, кто непосредственно участвует в этом процессе: приёмных родителей, членов их семей и детей. Зрители узнают о том, что отношение к усыновлению в российском обществе очень сильно поменялось за последние 30 лет: из чего-то стыдного, что нужно скрывать, оно превратилось в форму социального активизма и солидарности. Зрители фильма познакомятся с тремя реальными семьями, в которых растут усыновлённые дети. О своём опыте по воспитанию приёмных детей рассказывают многодетные родители Анна Гарнова и Александр Арсентьев, Светлана Строганова, Екатерина Алексанова.
Среди гостей премьеры были Елена Малышева, продюсеры фильма Софико Шеварднадзе и Алексей Боков, Жан Просянов, директор по внешним коммуникациям Okko Анна Заярина, PR-менеджер Okko по альтернативному контенту Любовь Щипцова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, GR-директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Евгения Данильченко и другие.
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