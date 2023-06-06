«Трудные времена высвечивают тех людей, за которых хочется держаться»: Светлана Иванова о новых знакомствах

Светлана Иванова
в интервью журналу «ОК!»
рассказала, как изменился её круг общения за последние полтора года. Несмотря на сложившуюся тенденцию «отсекать лишних» из круга друзей, актриса наоборот стала более открытой и завела новые знакомства.
«Нам в пандемию показали, что жизнь конечна и скоротечна, поэтому все сфокусировались на важном, главном. Ну а раз конечна и скоротечна, значит, надо не бояться познакомиться с новыми людьми, успеть попробовать в жизни всё, что не успел попробовать. Мне кажется, я как раз наоборот — стала более открытой. И новые друзья у меня появились, хотя мне казалось, что я уже в том возрасте, когда новых близких друзей не заводят. Это круто. Трудные времена высвечивают тех людей, за которых хочется держаться. Иногда это может быть кто-то, кто уже в твоем близком кругу, и ты можешь просто по-другому на этого человека посмотреть, а иногда это может быть кто-то, кто на более дальнем расстоянии от тебя был, у тебя не было шанса рассмотреть этого человека, его заслоняли другие, мелькающие рядом. Так, у меня появилось несколько очень близких друзей в театре, в котором я 11 лет работаю. За эти годы не было каких-то точек соприкосновения, а сейчас мы как-то прибились друг к другу все и очень друг за друга держимся»
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Светлана также отметила, что при своём непростом характере она научилась слышать других и идти на компромисс: «Я горжусь собой, когда умею договариваться, потому что я вообще драчун по жизни. Если мне удается совладать с собой, со своей гордыней и вообще, просто попытаться услышать человека, который находится со мной в дискуссии, я собой горжусь. А еще я научилась не расстраиваться и не корить себя и пространство вокруг, когда что-то идет не по плану. Это не так давно со мной произошло. Просто такое умение существовать. С моим характером, с моими природными установками это непросто. Но когда ты понимаешь, что ты это умеешь, это классное ощущение»
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