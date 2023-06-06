«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху

В интервью журналу «ОК!» Светлана Иванова
поделилась полезным упражнением, которое помогает не поддаваться панике и страху.
«У меня есть любимая писательница, она была когда-то блогером ещё в ЖЖ, потом она написала потрясающую книгу, сейчас пишет вторую книгу, ведёт совершенно потрясающий Telegram-канал — зовут её Алеся Петровна Казанцева. Она рассказывала историю про себя и какую-то тяжёлую жизненную ситуацию, когда она находилась в ужасной панике и ощущении надвигающейся катастрофы из серии «всё плохо». Она пришла к какому-то чудесному психологу, который научил её приемам «стоп-ситуации»: в самый острый момент того, как тебя накрыла паника, страх неизвестности, нестабильности, ужаса надвигающегося, ты говоришь себе «стоп-ситуация», фиксируешь себя в настоящем моменте в нынешнем времени и спрашиваешь себя: «Сейчас всё хорошо?» — «Да, сейчас всё хорошо. Ещё ничего не случилось. И может быть, не случится». Поэтому очень важно себя отфиксировать в нынешнем моменте. Мне кажется, это такое классное упражнение. Не могу сказать, что мне часто приходится этот прием применять, но, если вдруг я чувствую какую-то надвигающуюся волну паники, страха, неуверенности, я этим в том числе пользуюсь.
А вообще, я тоже из тех, кто считает, что всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь. Только надо хотеть очень искренне и очень конкретно, а не абстрактно. Это очень сложно — захотеть что-то конкретно, потому что все мы хотим быть счастливыми, здоровыми. Когда ты начинаешь любое свое желание препарировать и спрашивать себя: «А как я этого хочу, чтобы это как случилось?», — тоже очень важное упражнение, потому что чем конкретнее ты представляешь, куда хочешь попасть, тем быстрее найдешь туда дорогу»
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