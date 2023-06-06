Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху

6 июня
2023 год

Лайфстайл >>
6 июня 2023
В интервью журналу «ОК!» Светлана Иванова поделилась полезным упражнением, которое помогает не поддаваться панике и страху.

«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху

«У меня есть любимая писательница, она была когда-то блогером ещё в ЖЖ, потом она написала потрясающую книгу, сейчас пишет вторую книгу, ведёт совершенно потрясающий Telegram-канал — зовут её Алеся Петровна Казанцева. Она рассказывала историю про себя и какую-то тяжёлую жизненную ситуацию, когда она находилась в ужасной панике и ощущении надвигающейся катастрофы из серии «всё плохо». Она пришла к какому-то чудесному психологу, который научил её приемам «стоп-ситуации»: в самый острый момент того, как тебя накрыла паника, страх неизвестности, нестабильности, ужаса надвигающегося, ты говоришь себе «стоп-ситуация», фиксируешь себя в настоящем моменте в нынешнем времени и спрашиваешь себя: «Сейчас всё хорошо?» — «Да, сейчас всё хорошо. Ещё ничего не случилось. И может быть, не случится». Поэтому очень важно себя отфиксировать в нынешнем моменте. Мне кажется, это такое классное упражнение. Не могу сказать, что мне часто приходится этот прием применять, но, если вдруг я чувствую какую-то надвигающуюся волну паники, страха, неуверенности, я этим в том числе пользуюсь.

А вообще, я тоже из тех, кто считает, что всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь. Только надо хотеть очень искренне и очень конкретно, а не абстрактно. Это очень сложно — захотеть что-то конкретно, потому что все мы хотим быть счастливыми, здоровыми. Когда ты начинаешь любое свое желание препарировать и спрашивать себя: «А как я этого хочу, чтобы это как случилось?», — тоже очень важное упражнение, потому что чем конкретнее ты представляешь, куда хочешь попасть, тем быстрее найдешь туда дорогу».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Светлана Иванова

фотографии >>
«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху фотографии
«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху фотографии
«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху фотографии
«Всё возможно, если ты этого по-настоящему хочешь»: Светлана Иванова о том, как не поддаваться панике и страху фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.

День рождения >>

Максим Артамонов
Василий Домрачёв
Сайдо Курбанов
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Фрида Густавссон
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Эшлинг Франчози
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен