Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова

6 июня в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»
. Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей Александр Робак
, Тимофей Трибунцев
, Макар Хлебников
и Олег Савостюк
.
Представляя картину на сцене, Борис Хлебников почтил память покойного Евгения Сытого
, для которого роль в Снегире стала последней: «Он снимался у меня во всех предыдущих фильмах, это мой друг, моя жизнь и давайте ему похлопаем!»
фото: Олег Савостюк
фото: Макар Хлебников
фото: Александр Робак
фото: Борис Хлебников
фото: Тимофей Трибунцев
Среди гостей премьеры были замечены Антон
и Дарья Златопольские
, Алексей Попогребский
, Александр Велединский
, Мария Лобанова
, Степан Девонин
, Анна Банщикова
, Клавдия Коршунова
, Александра Урсуляк
, Арсений Робак
, Сабина Ахмедова
, Лиза Ищенко
, Мила Ершова
и многие другие.
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан
фото: Андрей Смирнов и Елена Прудникова
фото: Сабина Ахмедова
фото: Александра Урсуляк
фото: Лиза Ищенко
фото: Наталья Мещанинова и Степан Девонин
фото: Клавдия Коршунова
«Снегирь» в прокате с 8 июня 2023 года.
фото: Анна Банщикова
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