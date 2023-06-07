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Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова

7 июня
2023 год

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7 июня 2023
6 июня в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова «Снегирь». Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и Олег Савостюк.
Представляя картину на сцене, Борис Хлебников почтил память покойного Евгения Сытого, для которого роль в Снегире стала последней: «Он снимался у меня во всех предыдущих фильмах, это мой друг, моя жизнь и давайте ему похлопаем!»

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Олег Савостюк

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Макар Хлебников

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Александр Робак

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Борис Хлебников

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Тимофей Трибунцев

Среди гостей премьеры были замечены Антон и Дарья Златопольские, Алексей Попогребский, Александр Велединский, Мария Лобанова, Степан Девонин, Анна Банщикова, Клавдия Коршунова, Александра Урсуляк, Арсений Робак, Сабина Ахмедова, Лиза Ищенко, Мила Ершова и многие другие.

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Андрей Смирнов и Елена Прудникова

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Сабина Ахмедова

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Александра Урсуляк

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Лиза Ищенко

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Наталья Мещанинова и Степан Девонин

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Клавдия Коршунова

Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова
фото: Анна Банщикова

«Снегирь» в прокате с 8 июня 2023 года.

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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   7.06.2023 - 16:03
честно - большую часть людей я просто даже как-то особенно не знаю, поэтому странная премьера - о ней особенно никто и не говорил... читать далее>>
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Максим АрбугаевСабина АхмедоваАнна БанщиковаАлександр ВелединскийСтепан ДевонинМила ЕршоваДарья ЗлатопольскаяАнтон ЗлатопольскийАнна ИсаеваЕлизавета ИщенкоКлавдия КоршуноваМаша ЛобановаНаталия МещаниноваПётр НатаровАлексей ПопогребскийЕлена ПрудниковаАлександр РобакАрсений РобакСвятослав РогожанОлег Савостюк (II)Евгений СангаджиевАндрей СмирновАлександр СударевЕвгений СытыйТимофей ТрибунцевАлександра УрсулякБорис ХлебниковМакар Хлебников
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Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова фотографии
Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова фотографии
Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова фотографии
Морские волки: Александр Урсуляк, Александр Робак и Мила Ершова фотографии
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