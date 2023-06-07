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«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением

7 июня
2023 год

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7 июня 2023

В интервью, опубликованному в воскресном приложении газеты «The Times», 66-летняя актриса Ким Кэттролл, навеки запечатлённая в памяти зрителей как сластолюбивая Саманта из сериала «Секс в большом городе», призналась, что будет бороться с видимыми признаками старения всеми доступными средствами.

«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением

12 лет назад в интервью изданию «Daily Mail» Ким страшилась перспективы обращения к пластическому хирургу и искренне собиралась «принять факт старения». Видимо, на пути к принятию ей встретились серьёзные преграды, и актриса заговорила по-другому. «На седьмом десятке я сосредоточена на борьбе со старением всеми доспупными средствами. Сейчас так много альтернатив, процедур, которые стимулируют ваше собственное тело на борьбу со старением. Есть филлеры, Ботокс, и множество разнообразных вещей, которые можно исследовать и пробовать, чтобы понять, что подходит именно вам». Впрочем, оговорилась актриса, работает это всё лишь в том случае, если у вас есть деньги и хороший хирург. А что бывает, когда хирург не очень хороший, можно прочесть на лицах Микки Рурка, Мелани Гриффит и прочих ветеранов проигранной борьбы со старением.

«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением

Борьбу со старением Ким связывает со своим профессиональным долгом. «Дело не только в тщеславии. У меня очень определённое амплуа - я играю женщин, внешний вид которых должен соответствовать их образу жизни. И следить за собой и поддерживать свой внешний вид для меня - часть моей профессии. Я хочу выглядеть лучшей версией себя».
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«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением фотографии
«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением фотографии
«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением фотографии
«Буду бороться всеми доступными средствами»: Ким Кэттролл передумала мириться со старением фотографии
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