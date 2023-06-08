Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания

Актёр Перси Хайнс-Уайт
, сыгравший роль Ксавье в популярном сериале «Уэнсдэй»
, не успел толком насладиться славой и обожанием, как на него упала наковальня под названием «обвинения в сексуальном насилии»
. Кампания, как обычно, развернулась в одной запрещённой ныне соцсети, которую недавно перекупил Илон Маск
. С призывами «отменить Перси» несколько пользовательниц сети, выдающих себя за бывших одноклассниц актёра, заявили, что Перси с друзьями любил устраивать вечеринки, на которых с известными целями спаивал девушек. Также актёр якобы рассылал своим жертвам интимные фото и терзал их секстингом. В качестве доказательства своих слов девушки публиковали безобидные совместные фото с Перси.
Перси отреагировал самым оптимальным образом - отключил все комментарии в соцсетях и ушёл из информационного пространства, не удостоив своих обвинительниц ответом. Выдержав паузу в полгода, Перси вернулся в соцсети с оправданиями - его, мол, оклеветали и подставили.
«Всем привет. Мне необходимо кое-что прояснить.
В начале года кто-то, кого я никогда не встречал, запустил в сети кампанию против меня. Из-за этого досталось членам моей семьи, личная информация которых была слита в сеть, и моим друзьям, которые получали угрозы убийством.
В этой кампании были использованы мои подростковые фотографии и ложно интерпретированы примеры моих актёрских преображений. Мою подругу Джейн представили как жертву, а её попытки прояснить ситуация были проигнорированы. Она дала мне своё разрешение на упоминание её имени в этой записи.
Все слухи - ложны. Я не могу смириться с тем, что меня изображают каким-то изувером или человеком, угрожающим чужой безопасности. Это беспочвенные, пагубные заявления, которые могут поспособствовать росту недоверия к реальным жертвам насилия.
Очень неприятно осознавать, что эта клевета расстроила людей. Я очень благодарен всем, кто поддерживал меня и помогал распространять факты. Травля моей семьи, друзей и коллег должна быть остановлена»
.
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