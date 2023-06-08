Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания

8 июня
2023 год

Лайфстайл >>
8 июня 2023
Актёр Перси Хайнс-Уайт, сыгравший роль Ксавье в популярном сериале «Уэнсдэй», не успел толком насладиться славой и обожанием, как на него упала наковальня под названием «обвинения в сексуальном насилии». Кампания, как обычно, развернулась в одной запрещённой ныне соцсети, которую недавно перекупил Илон Маск. С призывами «отменить Перси» несколько пользовательниц сети, выдающих себя за бывших одноклассниц актёра, заявили, что Перси с друзьями любил устраивать вечеринки, на которых с известными целями спаивал девушек. Также актёр якобы рассылал своим жертвам интимные фото и терзал их секстингом. В качестве доказательства своих слов девушки публиковали безобидные совместные фото с Перси.

Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания

Перси отреагировал самым оптимальным образом - отключил все комментарии в соцсетях и ушёл из информационного пространства, не удостоив своих обвинительниц ответом. Выдержав паузу в полгода, Перси вернулся в соцсети с оправданиями - его, мол, оклеветали и подставили.

«Всем привет. Мне необходимо кое-что прояснить.
В начале года кто-то, кого я никогда не встречал, запустил в сети кампанию против меня. Из-за этого досталось членам моей семьи, личная информация которых была слита в сеть, и моим друзьям, которые получали угрозы убийством.

В этой кампании были использованы мои подростковые фотографии и ложно интерпретированы примеры моих актёрских преображений. Мою подругу Джейн представили как жертву, а её попытки прояснить ситуация были проигнорированы. Она дала мне своё разрешение на упоминание её имени в этой записи.
Все слухи - ложны. Я не могу смириться с тем, что меня изображают каким-то изувером или человеком, угрожающим чужой безопасности. Это беспочвенные, пагубные заявления, которые могут поспособствовать росту недоверия к реальным жертвам насилия.

Очень неприятно осознавать, что эта клевета расстроила людей. Я очень благодарен всем, кто поддерживал меня и помогал распространять факты. Травля моей семьи, друзей и коллег должна быть остановлена».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Актёра сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайта обвинили в сексуальном насилии
Поиск по меткам
насилиесоцсетитравля
персоны
Перси Хайнс-Уайт
фильмы
Уэнздэй

фотографии >>
Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания фотографии
Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания фотографии
Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания фотографии
Перси Хайнс-Уайт опроверг обвинения в изнасиловании спустя полгода молчания фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клипп
7 июня ушёл из жизни актёр Юрий Клипп.
Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Вера Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Соня Брага
Фрэнк Грилло
Тэйн МакКлюр
Джулианна Маргулис
Габи Морле
Эдуарду Московис
Роберт Престон
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Кто пригласил Чарли?
комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram