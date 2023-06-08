СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой

Несколько новостных телеграм-каналов сообщили о предстоящей свадьбе 51-летнего дирижёра Теодора Курентзиса и 36-летней режиссёрки Анны Гусевой. Согласно источникам каналов, Курентзис сделал Гусевой предложение в феврале текущего года.
фото: Теодор Курентзис
Анна и Теодор работали вместе на нескольких проектах оркестра дирижёра musicAeterna - в частности Анна поставила оперу De Temporum Fine Comoedia для Дягилевского фестиваля.
фото: Анна Гусева
Для Курентзиса этот брак станет вторым - ранее он был женат на приме-балерине Мариинского театра Юлии Махалиной.
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