Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой

8 июня
2023 год

Лайфстайл >>
8 июня 2023
Несколько новостных телеграм-каналов сообщили о предстоящей свадьбе 51-летнего дирижёра Теодора Курентзиса и 36-летней режиссёрки Анны Гусевой. Согласно источникам каналов, Курентзис сделал Гусевой предложение в феврале текущего года.

СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой
фото: Теодор Курентзис

Анна и Теодор работали вместе на нескольких проектах оркестра дирижёра musicAeterna - в частности Анна поставила оперу De Temporum Fine Comoedia для Дягилевского фестиваля.

СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой
фото: Анна Гусева


Для Курентзиса этот брак станет вторым - ранее он был женат на приме-балерине Мариинского театра Юлии Махалиной.

СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой
фото: Юлия Махалина
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовь
персоны
Анна ГусеваТеодор КурентзисЮлия Махалина

фотографии >>
СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой фотографии
СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой фотографии
СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой фотографии
СМИ: Теодор Курентзис женится на Анне Гусевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клипп
7 июня ушёл из жизни актёр Юрий Клипп.
Лилита Озолиня
5 июня ушла из жизни актриса Лилита Озолиня.
Владимир Голованов
5 июня ушёл из жизни сценарист Владимир Голованов.
Андрей Торхов
5 июня ушёл из жизни актёр Андрей Торхов.

День рождения >>

Ирина Акулова
Юлия Ауг
Вера Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Соня Брага
Фрэнк Грилло
Тэйн МакКлюр
Джулианна Маргулис
Габи Морле
Эдуарду Московис
Роберт Престон
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Заклятье. Дом тьмы
мистика, фильм ужасов
Австрия, 2023
Киты: Стражи планеты
фильм о животных, экранизация
Франция, 2023
Нечто. Монстр из глубин
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Коби Брайант: Чёрная мамба
биография, спортивный фильм
Германия, 2023
Мармадюк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
США, 2022
Париж, 13-й округ
мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Реалити
драма
США, 2023
Рождение легенд
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2023
Солнце на вкус
комедия, приключения, фэнтези
Россия, Узбекистан, 2022
Стоп-слово
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Вперёд!
драма, криминальный фильм, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Кто пригласил Чарли?
комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram