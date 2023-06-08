Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей

Дочь депутата Госдумы Сергея Боярского и внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, 24-летняя Катя Боярская нашла своё призвание в музыке. Витриной её творчества стала известная запрещённая социальная сеть, в которой Екатерина чередует публикации своих хитов и фотосессий.
Творчески самореализуется Екатерина в жанре рэп, проповедуя традиционные для представителей этого направления ценности, а именно - тяжелый люкс. Тексты соответствующие:
Мои предки мне не доверяют,
Ведь они меня не знают.
Хочу жить как модель
С той обложки журнала.
Светят камни на ушах -
Это Dolce&Gabbana.
фото: Катя Боярская с семьёй на балу дебютанток Tatler
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