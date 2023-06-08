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Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей

8 июня
2023 год

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8 июня 2023
Дочь депутата Госдумы Сергея Боярского и внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, 24-летняя Катя Боярская нашла своё призвание в музыке. Витриной её творчества стала известная запрещённая социальная сеть, в которой Екатерина чередует публикации своих хитов и фотосессий.

Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей

Творчески самореализуется Екатерина в жанре рэп, проповедуя традиционные для представителей этого направления ценности, а именно - тяжелый люкс. Тексты соответствующие:

Мои предки мне не доверяют,
Ведь они меня не знают.
Хочу жить как модель
С той обложки журнала.
Светят камни на ушах -
Это Dolce&Gabbana.

Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей
фото: Катя Боярская с семьёй на балу дебютанток Tatler

Ранее Екатерина выступала в стиле рок-н-ролл под псевдонимом Venna, но в феврале 2022 года взяла творческий отпуск и переродилась. 30 мая у Кати вышел мини-альбом fade2black.
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Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей фотографии
Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей фотографии
Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей фотографии
Внучка Михаила Боярского стала рэп-исполнительницей фотографии
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