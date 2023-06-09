Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг

Актриса Шэннен Доэрти
уже 8 лет борется с раком молочной железы. Впервые её поставили этот диагноз в 2015 году и после операции, лучевой и химиотерапии болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако через некоторое время в эфире утреннего шоу Шэннен со слезами на глазах рассказала о возвращении рака в четвёртой стадии. Тем не менее, актриса не сдалась и заявила, что планирует прожить ещё не менее десяти лет.
В январе 2023 года Шэннен узнала, что рак дал метастазы в мозг. Актриса опубликовала в соцсетях видео из больницы, на которых можно увидеть процесс облучения головного мозга. Для этого на актрису, которой нельзя было двигаться, надели специальную маску, закрывающую её рот и лоб. На видео видно, что Шэннен безмолвно плачет. «12 января была первая сессия лучевой терапии. Мой страх очевиден. Я ужасно боюсь тесных закрытых пространств, и слишком уж многое происходит в моей жизни. Мне повезло иметь хороших врачей. Но этот страх…Суета….Продолжительность всего этого…Вот так выглядит рак»
.
В апреле стало известно, что Шэннен разводится с мужем
, фотографом Куртом Исвариенко
, который поддерживал её все эти годы в борьбе за жизнь. А потом не выдержал и изменил со своей коллегой.
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