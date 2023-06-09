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Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг

9 июня
2023 год

Лайфстайл >>
9 июня 2023
Актриса Шэннен Доэрти уже 8 лет борется с раком молочной железы. Впервые её поставили этот диагноз в 2015 году и после операции, лучевой и химиотерапии болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако через некоторое время в эфире утреннего шоу Шэннен со слезами на глазах рассказала о возвращении рака в четвёртой стадии. Тем не менее, актриса не сдалась и заявила, что планирует прожить ещё не менее десяти лет.

Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг

В январе 2023 года Шэннен узнала, что рак дал метастазы в мозг. Актриса опубликовала в соцсетях видео из больницы, на которых можно увидеть процесс облучения головного мозга. Для этого на актрису, которой нельзя было двигаться, надели специальную маску, закрывающую её рот и лоб. На видео видно, что Шэннен безмолвно плачет. «12 января была первая сессия лучевой терапии. Мой страх очевиден. Я ужасно боюсь тесных закрытых пространств, и слишком уж многое происходит в моей жизни. Мне повезло иметь хороших врачей. Но этот страх…Суета….Продолжительность всего этого…Вот так выглядит рак».

В апреле стало известно, что Шэннен разводится с мужем, фотографом Куртом Исвариенко, который поддерживал её все эти годы в борьбе за жизнь. А потом не выдержал и изменил со своей коллегой.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   9.06.2023 - 17:59
... да, такое дело. писали пару недель назад про этот случай, тогда без конкретики по раку, но то что муж уходит была информация. читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   9.06.2023 - 15:01
Боже, даже не знаю, что тут можно пожелать актрисе.. Это какой-то ужас, еще и с мужем разводится. Если честно, очень хочется верить, что она преодолеет болезнь и будет жить! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг фотографии
Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг фотографии
Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг фотографии
Шэннен Доэрти призналась, что рак молочной железы дал метастазы в мозг фотографии
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