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Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай

9 июня
2023 год

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9 июня 2023

36-летняя Линдси Лохан, которая совсем скоро дебютирует в роли матери, снялась в фотосессии для журнала «Allure» и рассказала о причинах переезда из Лос-Анджелеса в Дубай, в котором она живёт вот уже 8 лет.

Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай

Первую половину третьего десятка жизни Линдси провела в клубах и на вечеринках, обеспечивая папарацци работой, а любителей таблоидов - свежими скандальными новостями. Устав от пристального внимания папарацци и публики в 2014 году, Линдси сначала переехала из Лос-Анджелеса в Лондон, где у неё было больше шансов на то, что утренняя пробежка обойдётся без щелчков затвора. Через некоторое время Линдси переместилась на Миконос, где снималась в реалити-шоу, посвящённом тому, как она управляется со своим новым клубом на пляже. Но эта вылазка была скорее развлечением и работой. Где-то через год после переезда в Лондон Линдси посетила Дубай и решила, что это идеальное место для жизни - ведь деятельность папарацци там запрещена законодательно. Актриса живёт в Дубае уже 8 лет, поселившись к западу от центра, на вилле у моря. Дни похожи один на другой, но Линдси нравится это однообразие: «Я иногда называю это Шоу Трумана, потому что каждый день одно и то же. Но мне это нравится. Я люблю дисциплину и структуру, которой раньше в моей жизни не было. Всё было очень стремительно и насыщенно, и единственным, что хоть как-то структурировало мою жизнь, были съёмки».

Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай

Родной город Линдси - Нью-Йорк. Там живут её родственники и друзья, в гости к которым она регулярно наведывается. И каждый раз понимает, почему выбрала жизнь в экстремально-жарком Дубае. «В Нью-Йорке во время прогулки по улице если я слышу звук щелчка, я сразу думаю «Это был папарацци?» Никогда не беспокоиться на этот счёт в месте, где я живу - это просто потрясающее чувство».

Своего мужа, финансиста Бадера Шаммаса Линдси встретила в одном из дубайских ресторанов, где она встречалась с друзьями, а он ужинал с коллегами. Легкая болтовня переросла в многочасовой разговор и слияние душ произошло тем же вечером. Линдси и Бадер поженились в апреле 2022, успешно засекретив это мероприятие. В СМИ новость просочилась лишь в июле с подачи самой Лохан, которая назвала Шаммаса своим мужем в соцсетях. О своей беременности Линдси узнала в декабре прошлого года. Новость сразу же вызвала радость: «Не могу дождаться того момента, когда сама почувствую, каково это - быть мамой».
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обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   9.06.2023 - 18:02
не понимаю почему люди едут жить в подобные страны, кроме красоты и дороговизны что может быть интересного в стране, где все по правилам. реально Шоу Трумана. читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   9.06.2023 - 15:03
Очень классно, что актриса все-таки нашла свое счастье! Мне кажется, вообще все равно, где именно - хоть в США, хоть в Дубай. Главное, что все в итоге хорошо и она скоро будет мамой читать далее>>
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Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай фотографии
Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай фотографии
Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай фотографии
Линдси Лохан объяснила, почему переехала из Лос-Анджелеса в Дубай фотографии
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