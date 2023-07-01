Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Женю Беркович и Светлану Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября

1 июля
2023 год

Лайфстайл >>
1 июля 2023
Хамовнический районный суд Москвы на заседании 30 июня продлил арест режиссёра Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 сентября. Их обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». На данный момент Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО уже почти два месяца.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября
фото: Светлана Петрийчук и Женя Беркович

На заседании Беркович выступила с речью, во время которой раскритиковала работу следователя, а также напомнила, что у неё есть две удочерённые девочки, которым необходимо, чтобы она была на свободе: «Я, убей бог, за два месяца так и не поняла, что в этом невероятно запутанном деле такого таинственного и неустановленного. Не говоря о том, что я абсолютно уверена, что никакого преступления не происходило. Светлана Петрийчук написала пьесу на тему невероятно актуальную. В 2016, 2017, 2018 годах об этом снимались сериалы — о женщинах, которых вербуют, говорили из каждого вообще утюга, не говоря о федеральных каналах, были государственные заказы. О том, что профилактика терроризма, борьба с терроризмом это главная тема, я слышу последние, ну, приблизительно 20 лет. Это одна из главных тем для нас для всех — как для государственных органов, так и для людей, которым просто не по барабану, что происходит в обществе. У меня две дочери, одной 17, другой 19, мне не все равно».

В ходе заседания адвокаты Беркович и Петрийчук предоставили заключение Минюста о том, что «деструктологическая» экспертиза, которая лежит в основе обвинения по делу, не может быть доказательством в суде, так как не является научной. Прокурор Тимофей Исхаков выступил против приобщения ответа ведомства.

«Деструктологическую экспертизу больше я обсуждать не хочу. Я режиссёр пожилой и опытный, и первый спектакль я поставила, когда ещё никакой деструктологии в жизни не существовало. И так просто нельзя, так не может быть — два месяца не происходит ничего. Мы не разговаривали со следователем ни разу, не добавилось ни одной бумажки», – продолжила Беркович.

Один из свидетелей защиты, судебный эксперт-психолог Алиса Колесова заявила о «регрессе развития» у детей с особенностями, которых Беркович удочерила.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября
фото: Женя Беркович с дочерьми

«Тем временем два месяца мы находимся в тюрьме. На воле находятся двое моих детей, одна из которых несовершеннолетняя, вторая — совершеннолетняя, обладающая довольно серьёзными ментальными диагнозами, обе девочки были мною удочерены. Я вас очень прошу, ваша честь, ознакомиться с экспертизой, которую мы приложили. Я бесконечно говорю, что, разумеется, я говорю о том, что хотела бы, чтобы меня освободили полностью, потому что это справедливо, милосердно и безопасно. Но, честно сказать, я сейчас мама, а не режиссёр. Надо сидеть дома — я буду сидеть дома! За два месяца, господин следователь, можно было придумать хоть одно, хотя бы для вида, обоснование, почему нельзя меру пресечения изменить на — сидеть дома. Просто иметь возможность обнять детей, которые сходят с ума в буквальном смысле слова. Которые находятся в опасности, несмотря на то, что у них есть замечательный отчим, у них есть замечательная семья, родня и так далее.

Четыре года мы работали над тем, чтобы они по ночам не кричали и не рыдали, что мама исчезнет, что маму посадят. Они знают, что такое мама в тюрьме. Они провели большую часть жизни в детском доме. Они знают, что если у ребенка мама в тюрьме, то эта мама не вернется, и ты останешься в детском доме. Так не может быть! Так по закону просто не может быть, то, что происходит сейчас. Всё, спасибо».

С поддержкой Беркович и Петрийчук выступили известные российские культурные деятели. Среди них — Константин Райкин, Олег Меньшиков, Александр Розенбаум и Вениамин Смехов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала об опекунстве над дочерьми Жени Беркович, которая сидит в СИЗО
Мосгорсуд оставил в СИЗО Женю Беркович и Светлану Петрийчук
Женя Беркович и Светлана Петрийчук обжаловали свой арест по делу об оправдании терроризма
«Переборщили сильно. Пора заднюю включать»: Александр Розенбаум поддержал Женю Беркович и Светлану Петрийчук
Женю Беркович и Светлану Петрийчук арестовали на два месяца
Режиссёра Женю Беркович задержали по делу об оправдании терроризма
Поиск по меткам
судтюрьма
персоны
Евгения БерковичОлег МеньшиковСветлана ПетрийчукКонстантин РайкинАлександр РозенбаумВениамин Смехов

анонс

Скорбим

Виктор Зорькин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Зорькин.
Дмитрий Кондрашов
28 июня ушёл из жизни актёр Дмитрий Кондрашов.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Александр Голубев
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Эндрю Дивофф
Линдси Лохан
Сами Насери
Элизабет Ризер
Марго Робби
Сол Рубинек
Эшли Тисдейл
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Пантафа — пожирательница душ
фильм ужасов
Италия, 2022
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Мать Тереза
драма
Великобритания, Индия, Швейцария, 2022
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
приключения, семейное кино
США, 2017
Чарли и фантастическая четвёрка
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Канада, 2023
Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен