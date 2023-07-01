Женю Беркович и Светлану Петрийчук оставили в СИЗО до 10 сентября

Хамовнический районный суд Москвы на заседании 30 июня продлил арест режиссёра Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 10 сентября. Их обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», получившего две премии «Золотая маска». На данный момент Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО уже почти два месяца.
фото: Светлана Петрийчук и Женя Беркович
На заседании Беркович выступила с речью, во время которой раскритиковала работу следователя, а также напомнила, что у неё есть две удочерённые девочки, которым необходимо, чтобы она была на свободе: «Я, убей бог, за два месяца так и не поняла, что в этом невероятно запутанном деле такого таинственного и неустановленного. Не говоря о том, что я абсолютно уверена, что никакого преступления не происходило. Светлана Петрийчук написала пьесу на тему невероятно актуальную. В 2016, 2017, 2018 годах об этом снимались сериалы — о женщинах, которых вербуют, говорили из каждого вообще утюга, не говоря о федеральных каналах, были государственные заказы. О том, что профилактика терроризма, борьба с терроризмом это главная тема, я слышу последние, ну, приблизительно 20 лет. Это одна из главных тем для нас для всех — как для государственных органов, так и для людей, которым просто не по барабану, что происходит в обществе. У меня две дочери, одной 17, другой 19, мне не все равно».
В ходе заседания адвокаты Беркович и Петрийчук предоставили заключение Минюста о том, что «деструктологическая» экспертиза, которая лежит в основе обвинения по делу, не может быть доказательством в суде, так как не является научной. Прокурор Тимофей Исхаков выступил против приобщения ответа ведомства.
«Деструктологическую экспертизу больше я обсуждать не хочу. Я режиссёр пожилой и опытный, и первый спектакль я поставила, когда ещё никакой деструктологии в жизни не существовало. И так просто нельзя, так не может быть — два месяца не происходит ничего. Мы не разговаривали со следователем ни разу, не добавилось ни одной бумажки», – продолжила Беркович.
Один из свидетелей защиты, судебный эксперт-психолог Алиса Колесова заявила о «регрессе развития» у детей с особенностями, которых Беркович удочерила.
фото: Женя Беркович с дочерьми
«Тем временем два месяца мы находимся в тюрьме. На воле находятся двое моих детей, одна из которых несовершеннолетняя, вторая — совершеннолетняя, обладающая довольно серьёзными ментальными диагнозами, обе девочки были мною удочерены. Я вас очень прошу, ваша честь, ознакомиться с экспертизой, которую мы приложили. Я бесконечно говорю, что, разумеется, я говорю о том, что хотела бы, чтобы меня освободили полностью, потому что это справедливо, милосердно и безопасно. Но, честно сказать, я сейчас мама, а не режиссёр. Надо сидеть дома — я буду сидеть дома! За два месяца, господин следователь, можно было придумать хоть одно, хотя бы для вида, обоснование, почему нельзя меру пресечения изменить на — сидеть дома. Просто иметь возможность обнять детей, которые сходят с ума в буквальном смысле слова. Которые находятся в опасности, несмотря на то, что у них есть замечательный отчим, у них есть замечательная семья, родня и так далее.
Четыре года мы работали над тем, чтобы они по ночам не кричали и не рыдали, что мама исчезнет, что маму посадят. Они знают, что такое мама в тюрьме. Они провели большую часть жизни в детском доме. Они знают, что если у ребенка мама в тюрьме, то эта мама не вернется, и ты останешься в детском доме. Так не может быть! Так по закону просто не может быть, то, что происходит сейчас. Всё, спасибо».
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