Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна

Сын Михаила Ефремова
и Евгении Добровольской
, 31-летний Николай Ефремов
, выпал из окна третьего этажа своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его госпитализировали в ГКБ имени Юдина с перелом бедра и костей таза. Врачи оценивают состояние актёра как крайне тяжёлое.
Как сообщает
телеграм-канал Mash, врачи провели срочную операцию и смогли спасти актёру жизнь. От полученных травм у него открылось сильное кровотечение. Когда Ефремов пришёл в себя, он заявил, что выпал из окна случайно. В больницу он поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас Николай находится в коме на аппарате ИВЛ.
Предварительно, Ефремову диагностировали сосудистую и церебральную недостаточность, а также тяжёлую анемию. Ему вводят большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление: «Врачи говорят, что если Николай выживет, то его ждёт очень тяжёлая реабилитация. Высока вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза»
, – сообщается в телеграм-канале Mash.
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