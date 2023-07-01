Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю

В марте онлайн-кинотеатр «Иви»
объявил о старте конкурса, победитель которого получит возможность лично встретиться с популярным актёром турецких сериалов – Акыном Акынёзю
. По итогам конкурса победителем стала Юлия Писарева
, жительница Магнитогорска. В начале августа она отправится в Стамбул и сможет позвать с собой трёх спутников. В программе поездки не только личная встреча и ужин и Акыном Акинёзю, но и насыщенная экскурсионная программа по турецкому городу.
В конкурсе также разыгрывались 50 годовых подписок на онлайн-кинотеатр. «Иви» сегодня является одной из главных площадок, где максимально широко представлен турецкий контент, постоянно набирающий популярность. Каталог турецких сериалов «Иви» сегодня включает в себя не менее 70 тайтлов и постоянно пополняется новыми проектами. На платформе можно посмотреть такие хиты, как «Постучись в мою дверь»
, «Чукур»
, «Чёрная любовь»
. Многие из сериалов на сегодняшний день можно посмотреть только на «Иви» — «Семья»
, «Ранняя пташка»
, «Любовь не понимает слов»
, «Дочь посла»
, «В ожидании солнца»
, «Игра судьбы»
, «Девушка за стеклом»
и другие.
В рамках кампании по расширению линейки турецких тайтлов на сервисе команда «Иви» пригласила звезду турецкого кинематографа Акына Акынёзю принять участие в съёмках серии промо-роликов. Съёмки состоялись в апреле в Москве и продлились два дня.
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