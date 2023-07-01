Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю

1 июля
2023 год

Лайфстайл >>
1 июля 2023
В марте онлайн-кинотеатр «Иви» объявил о старте конкурса, победитель которого получит возможность лично встретиться с популярным актёром турецких сериалов – Акыном Акынёзю. По итогам конкурса победителем стала Юлия Писарева, жительница Магнитогорска. В начале августа она отправится в Стамбул и сможет позвать с собой трёх спутников. В программе поездки не только личная встреча и ужин и Акыном Акинёзю, но и насыщенная экскурсионная программа по турецкому городу.

Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю

В конкурсе также разыгрывались 50 годовых подписок на онлайн-кинотеатр. «Иви» сегодня является одной из главных площадок, где максимально широко представлен турецкий контент, постоянно набирающий популярность. Каталог турецких сериалов «Иви» сегодня включает в себя не менее 70 тайтлов и постоянно пополняется новыми проектами. На платформе можно посмотреть такие хиты, как «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Чёрная любовь». Многие из сериалов на сегодняшний день можно посмотреть только на «Иви» — «Семья», «Ранняя пташка», «Любовь не понимает слов», «Дочь посла», «В ожидании солнца», «Игра судьбы», «Девушка за стеклом» и другие.

В рамках кампании по расширению линейки турецких тайтлов на сервисе команда «Иви» пригласила звезду турецкого кинематографа Акына Акынёзю принять участие в съёмках серии промо-роликов. Съёмки состоялись в апреле в Москве и продлились два дня.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Акын Акынёзю
фильмы
В ожидании солнцаДевушка за стекломИгра на удачуКрылья любвиЛюбовь не понимает словПостучись в мою дверьРанняя пташкаСемьяЧёрная любовьЧукур

фотографии >>
Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю фотографии
Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю фотографии
Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю фотографии
Турецкая сказка: Жительница Магнитогорска отправится на личную встречу с Акыном Акынёзю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Зорькин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Зорькин.
Дмитрий Кондрашов
28 июня ушёл из жизни актёр Дмитрий Кондрашов.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Александр Голубев
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Эндрю Дивофф
Линдси Лохан
Сами Насери
Элизабет Ризер
Марго Робби
Сол Рубинек
Эшли Тисдейл
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Пантафа — пожирательница душ
фильм ужасов
Италия, 2022
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Мать Тереза
драма
Великобритания, Индия, Швейцария, 2022
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
приключения, семейное кино
США, 2017
Чарли и фантастическая четвёрка
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Канада, 2023
Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram