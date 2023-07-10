Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот

9 июля в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма Греты Гервиг «Барби»
, который не выйдет в российский прокат 21 июля.
Россиянам придётся запастись терпением и подождать пару недель, когда фильм появится на торрент-трекерах.
Фильм зрителям представили исполнители главных ролей: Марго Робби
, Райан Гослинг
, Америка Феррера
, Хари Неф
, Кейт МакКиннон
и другие. Среди гостей премьеры были замечены Билли Айлиш
, Галь Гадот
и Грейс Гаммер
.
фото: Марго Робби
фото: Райан Гослинг
фото: Грета Гервиг
фото: Дуа Липа
фото: Кейт МакКиннон
фото: Америка Феррера
фото: Марк Ронсон и Грейс Гаммер
фото: Галь Гадот фото: Билли Айлиш
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