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Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот

10 июля
2023 год

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10 июля 2023
9 июля в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма Греты Гервиг «Барби», который не выйдет в российский прокат 21 июля. Россиянам придётся запастись терпением и подождать пару недель, когда фильм появится на торрент-трекерах. Фильм зрителям представили исполнители главных ролей: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Хари Неф, Кейт МакКиннон и другие. Среди гостей премьеры были замечены Билли Айлиш, Галь Гадот и Грейс Гаммер.

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Марго Робби

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Райан Гослинг

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Грета Гервиг

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Дуа Липа

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Кейт МакКиннон

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Америка Феррера

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Марк Ронсон и Грейс Гаммер

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Галь Гадот

Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот
фото: Билли Айлиш
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обсуждение >>
№ 4
Dima111   10.07.2023 - 17:31
У Марго Роби наверное уже весь гардероб розовый хахахах. И странно, что главная барби пришла на премьеру в черном платье. Но в целом все очень красивые. читать далее>>
№ 3
Pumpkin   10.07.2023 - 17:08
ну какое все розовое ахахах но платье у Марго Робби прям с ума сойти - очень красивое! но представляю, как им уже надоело все это промоутировать читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   10.07.2023 - 17:00
... а я вот думаю кино получится абы что. трейлер совершенно не понравился, хотя по нему наверное не стоит судить. читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   10.07.2023 - 15:13
необязательно торренты, некоторые кинотеатр все равно всё покажут. Очень ждём этот фильм. Надеюсь, что это будет коммерческий успех. Прекрасных актёров подобрали. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот фотографии
Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот фотографии
Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот фотографии
Жизнь в розовом цвете: Марго Робби, Райан Гослинг и Галь Гадот фотографии
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