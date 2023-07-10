Ольга Кузьмина вышла замуж второй раз

Звезда сериала «Кухня»
и голос нового Чебурашки Ольга Кузьмина
вышла замуж за белорусского экскурсовода и тамаду Евгения Апанасевича
. Видеорепортаж из ЗАГСа актриса опубликовала в запрещённой (но всё ещё весьма популярной) соцсети, написав, что они с супругом не подготовились к этому волнительному событию. Этот комментарий должен был объяснить подписчикам повседневный костюм молодожёнов, которые обошлись без подвенечного платья и смокинга.
Евгений сделал Ольге предложение руки и сердца три недели назад, устроив романтический пикник на крыше одного из домов Петербурга. На решение пары официально оформить свои отношения повлияла, скорее всего, беременность Ольги, которая ждёт второго ребёнка. Актриса также воспитывает сына Гордея от первого брака.
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