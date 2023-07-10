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Ольга Кузьмина вышла замуж второй раз

10 июля
2023 год

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10 июля 2023
Звезда сериала «Кухня» и голос нового Чебурашки Ольга Кузьмина вышла замуж за белорусского экскурсовода и тамаду Евгения Апанасевича. Видеорепортаж из ЗАГСа актриса опубликовала в запрещённой (но всё ещё весьма популярной) соцсети, написав, что они с супругом не подготовились к этому волнительному событию. Этот комментарий должен был объяснить подписчикам повседневный костюм молодожёнов, которые обошлись без подвенечного платья и смокинга.

Ольга Кузьмина вышла замуж второй раз

Евгений сделал Ольге предложение руки и сердца три недели назад, устроив романтический пикник на крыше одного из домов Петербурга. На решение пары официально оформить свои отношения повлияла, скорее всего, беременность Ольги, которая ждёт второго ребёнка. Актриса также воспитывает сына Гордея от первого брака.
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№ 4
Dima111   10.07.2023 - 17:33
Очень рад за пару, действительно она заслуживает счастья. Видел фото в инстаграме. Они шибко не наряжались на роспись. Других дел полно наверное перед родами. читать далее>>
№ 3
Pumpkin   10.07.2023 - 17:09
ой как неожиданно! но вообще она действительно очень хорошая - надеюсь, что они искренне любят друг друга и будут счастливы в браке! читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   10.07.2023 - 17:02
не знаю про кого идет речь. кухня прошла мимо меня и хорошо.по-любому удачи в новой жизни. как я понял брак притянутый. читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   10.07.2023 - 15:11
Очень красивая актриса и просто хороший человек. Я уверен, что всё у неё будет замечательно. Желаю молодожёнам семейного благополучия и добра! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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