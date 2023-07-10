«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад

43-летний актёр Андрей Чадов ещё год назад тихонько женился на модели и актрисе Анастасии Виноградовой. Об этом корреспондент «Московского комсомольца» узнал от актёра на фестивале семейного кино в Ярославле, куда окольцованный Андрей приехал вместе с супругой. По словам Андрея, свадьба была более чем скромной с очень ограниченным количеством гостей. Вероятно именно поэтому её и удавалось сохранить в тайне так долго.
фото: Андрей и Анастасия
«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Мы с Настей сразу решили, что будет всё камерно. Даже было без слов понятно. На нашем торжестве были только её родители и мои. И еще брат приехал со своей девушкой. Свадьба прошла в Москве. Пришли, расписались. 29 июля будет год со дня нашей свадьбы. Мы уже шесть лет вместе», - рассказал Андрей.
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