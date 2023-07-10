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«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад

10 июля
2023 год

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10 июля 2023
43-летний актёр Андрей Чадов ещё год назад тихонько женился на модели и актрисе Анастасии Виноградовой. Об этом корреспондент «Московского комсомольца» узнал от актёра на фестивале семейного кино в Ярославле, куда окольцованный Андрей приехал вместе с супругой. По словам Андрея, свадьба была более чем скромной с очень ограниченным количеством гостей. Вероятно именно поэтому её и удавалось сохранить в тайне так долго.

«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад
фото: Андрей и Анастасия

«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Мы с Настей сразу решили, что будет всё камерно. Даже было без слов понятно. На нашем торжестве были только её родители и мои. И еще брат приехал со своей девушкой. Свадьба прошла в Москве. Пришли, расписались. 29 июля будет год со дня нашей свадьбы. Мы уже шесть лет вместе», - рассказал Андрей.
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№ 3
Dima111   10.07.2023 - 17:34
Я вообще за то, как нравится молодым. Если хотят пышную свадьбу, пускай устраивают, может у них душа ликует и хотят отметить на весь мир. А другие хотят спокойно и по-семейному. читать далее>>
№ 2
Pumpkin   10.07.2023 - 17:11
ну тут правда кому как комфортно. главное, чтобы люди был счастливы и долго-долго любили друг друга. ну и вообще - не всем же пвышные свадьбы делать)) читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   10.07.2023 - 17:07
мне нравится, когда все проходит тихо и про это меньше людей знают. прям моя любимая схема. при том, что народу и так до одного места... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад фотографии
«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад фотографии
«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад фотографии
«Счастье любит тишину»: Андрей Чадов женился год назад фотографии
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