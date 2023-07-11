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Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино

11 июля
2023 год

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11 июля 2023
На прошлой неделе основательница Центра Документального Кино Софья Капкова обвинила продюсера и гендиректора «Москино» Наталью Мокрицкую и директора Музея Москвы Анну Трапкову в уничтожении ЦДК. Центр, располагавшийся в здании Музея Москвы, приостановил свою работу ровно год назад «в связи с проведением работ по обеспечению пожарной безопасности». По версии Капковой, решение о приостановке работы ЦДК связано с её политической позицией - Софья резко осудила спецоперацию и уехала из России в США. Свято место пусто не бывает - спустя год на месте ЦДК открылось культурное пространство «Москино Музейный», репертуар которого состоит из отечественной и зарубежной классики. Софья отреагировала на эту новость эмоционально, заявив в соцсетях, что руками Мокрицкой и Трапковой «независимый, частный кинотеатр отжали другие люди», уничтожив всё, что Капкова и коллеги создавали 10 лет.

Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино
фото: Софья Капкова

«Всё, начиная от идеи, архитектурного плана, программирования, поиска денег, поддержи авторского, фестивального кино - всё это делала я и моя команда. Делали мы своё дело хорошо, зритель нас любил и мы его очень ценили. Имея на руках действующий договор аренды, ЦДК выкинули в один день. Спасибо, что не посадили и пальцы не переломали».

Досталось от Софьи и режиссёру Ивану И. Твердовскому, курирующему программу в «Музейном», который занял место ЦДК. Твердовский, по словам Капковой, «продал душу дьяволу» и достоин особенной жалости.

Спустя несколько дней «столкнувшийся с травлей» Твердовский развёрнуло ответил на эскападу Капковой в соцсетях, резонно отметив, что пустующее помещение кинотеатра, руководитель которого больше года не появляется в стране - мероприятие для арендодателя весьма убыточное.

Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино
фото: Иван И. Твердовский

«Помещение, в котором располагался ЦДК, сдавалось в аренду Музеем Москвы. 1 год (что подтвердила Софья лично в своих постах) кинотеатр не работает, а помещение, занимаемое ранее кинотеатром - пустует. Арендодатель Музей Москвы расторг договор аренды с ЦДК, а «оккупировали» почему-то я и Мокрицкая. Согласитесь, когда ваш арендодатель расторгает с вами договор аренды и ваша компания, в которой вы работаете, переезжает в другое офисное помещение, вы не предъявляете претензий новому арендатору год спустя. Ведь правда? Насколько мне известно, «Москино» заключило договор аренды и исправно её платит. А еще, конечно, глупо предъявлять претензии внештатному специалисту, приглашенному этой компанией в гости. Это я про себя и свой киноклуб. Но у Софьи и её друзей другое мнение. И для них даже переход на личности, глумливое цитирование названий моих фильмов - допустимо.

Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино

Музей Москвы мог бы с большой радостью сдать это помещение под что угодно, и думаю, что если бы в помещении, занимаемом ранее ЦДК, разместился винный бар или барахолка воскресного дня, товарищи бывшие арендаторы не заметили бы потери кинотеатра для жителей города, для жителей района. Как и не замечали этого на протяжении 1 года. А показ авторского кино, мировой классики и редкого содержательного кино благодаря усилиям «Москино» и Натальи Мокрицкой вернулся на Парк Культуры. И мне абсолютно понятна реакция Софьи, её друзей. Никаких даже обид нет. Лучше сражаться с коллегами кинематографистами, оболгав их, чем искать новое помещение для своей компании».
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Наталья МокрицкаяИван Твердовский (II)

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Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино фотографии
Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино фотографии
Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино фотографии
Иван И. Твердовский ответил на обвинения Софьи Капковой в уничтожении Центра Документального Кино фотографии
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