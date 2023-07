«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях

фото: Перси Гибсон и Джоан Коллинз



фото: Максвелл Рид и Джоан Коллинз



фото: Джоан с сыном Сашей и дочерью Тарой



фото: Энтони Ньюли и Джоан Коллинз



фото: Джоан с Роном Кэссом и дочерью Катьяной



фото: Питер Хольм и Джоан Коллинз



фото: Джоан с сыном дочерьми

Британская актриса и писательница Джоан Коллинз , отметившая в этом году 90-летний юбилей - почётный член клуба брачных рекордсменов, самой вредной привычкой которых стала привычка жениться . В преддверии своего гастрольного тура актриса дала интервью изданию «The Times» , в беседе с которым рассказала о своих пяти мужьях.Уже более 20 лет Джоан счастлива в браке с театральным продюсером, который младше неё на 32 года. Они познакомились в 2000 году, когда Джоан работала над ролью в пьесе «Любовные письма», продюсером которой выступал Перси. Актриса пошутила, что сперва приняла Перси за гея - пока он не принёс ей тушь для ресниц вместо подводки для глаз.. Крепость их отношений зиждется, видимо, на том, что Гибсон имеет огромный опыт общения с артистами:Предыдущие же браки, по словам Джоан, изобиловали изменами и злоупотреблениями.(третий муж Джоан, бизнесмен - прим. ред.) -Первым мужем Джоан стал актёр Максвелл Рид , c которым актриса прожила в браке с 1952 по 1956 годы. Джоан познакомилась с 31-летним Ридом, когда ей было всего 17 лет. Джоан, как говорится, фанатела от Рида и даже собирала в альбом вырезки с его фотографиями из журналов. В 2020 году в эфире подкаста The Originals Джоан рассказала, что Рид изнасиловал её на первом же свидании, подсыпав ей что-то в напиток. Когда через несколько месяцев Рид предложил ей выйти за него замуж, Джоан подумала, что должна принять предложение от человека, который её обесчестил. Несмотря на то, что к этому моменту он вызывал в ней ненависть, смешанную с чувством вины и стыда. В интервью «The Times» актриса вспомнила, как мечтала выйти замуж за Рида.. Рид умер в 55-летнем возрасте от рака. Брак с Джоан был первым и единственным в его жизни.От второго мужа, певца и режиссёра Энтони Ньюли Джоан родила двоих детей: дочь Тару и сына Сашу.В 2017 году Саша вдруг решил обвинить отца в педофилии. Джоан, прожившая с Ньюли 8 лет в браке, не поверила заявлениям сына, сказав, что никогда не замечала за бывшим мужем никаких проявлений подобных склонностей. И что Саша, должно быть, перепутал понятия, назвав неизлечимую страсть отца к 16-17-летним девушкам страшным словом «педофилия». Обвинения Саши базировались, в основном, на убеждении, что фильм Ньюли «Может ли Херонимус Меркин забыть Мерси Хамп и найти истинное счастье?» , в котором семья снялась в полном составе, играя почти что самих себя, представляет собой ни что иное, «как автобиографическое признание в педофилии».Через год после развода с Ньюли Джоан выскочила замуж за бизнесмена, главу звукозаписывающей студии Apple Corporation и продюсера группы The Beatles. Кэсс предложил Джоан руку и сердце через несколько недель после знакомства - хотя на тот момент был всё ещё женат и воспитывал троих детей. В браке с Кэссом Джоан прожила 11 лет, родив от него дочь Катьяну. Но всё испортила наркозависимость Рона, который чередовал кокаин с героином. А когда Джоан узнала, что Рон подделал её подпись, чтобы получить краткосрочный заём, она немедленно подала на развод.В 1985 году 52-летняя Джоан ненадолго (всего на два года) вышла замуж за шведского поп-исполнителя, который был её менеджером и сопродюсером. Хольм был на 14 лет моложе супруги и напропалую изменял ей с 20-летними, пока Джоан зарабатывала свой Золотой глобус, снимаясь в «Династии» . Хольм убедил Джоан подписать брачный договор, и когда дело дошло до бракоразводного процесса, Хольм потребовал ежемесячное содержание в размере нескольких десятков тысяч долларов и два дома, приобретённых совместно во время брака.Коллинз поставила ему диагноз «упрямый тупица и расчётливый социопат».