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«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях

11 июля
2023 год

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11 июля 2023
Британская актриса и писательница Джоан Коллинз, отметившая в этом году 90-летний юбилей - почётный член клуба брачных рекордсменов, самой вредной привычкой которых стала привычка жениться. В преддверии своего гастрольного тура актриса дала интервью изданию «The Times», в беседе с которым рассказала о своих пяти мужьях.

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях

Уже более 20 лет Джоан счастлива в браке с театральным продюсером Перси Гибсоном, который младше неё на 32 года. Они познакомились в 2000 году, когда Джоан работала над ролью в пьесе «Любовные письма», продюсером которой выступал Перси. Актриса пошутила, что сперва приняла Перси за гея - пока он не принёс ей тушь для ресниц вместо подводки для глаз. «Шучу. Шучу. Я стараюсь побольше шутить, но к сожалению многие принимают меня всерьёз». Крепость их отношений зиждется, видимо, на том, что Гибсон имеет огромный опыт общения с артистами: «Он управлял компаниями с 19 лет и привык иметь дело с артистами, продюсерами, режиссёрами и дивами».

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Перси Гибсон и Джоан Коллинз

Предыдущие же браки, по словам Джоан, изобиловали изменами и злоупотреблениями. «Они все тянули из меня деньги, на самом-то деле. За исключением Рона Кэсса (третий муж Джоан, бизнесмен - прим. ред.) - просто потому что к моменту нашего развода у меня не осталось никаких денег».

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях

Первым мужем Джоан стал актёр Максвелл Рид, c которым актриса прожила в браке с 1952 по 1956 годы. Джоан познакомилась с 31-летним Ридом, когда ей было всего 17 лет. Джоан, как говорится, фанатела от Рида и даже собирала в альбом вырезки с его фотографиями из журналов. В 2020 году в эфире подкаста The Originals Джоан рассказала, что Рид изнасиловал её на первом же свидании, подсыпав ей что-то в напиток. Когда через несколько месяцев Рид предложил ей выйти за него замуж, Джоан подумала, что должна принять предложение от человека, который её обесчестил. Несмотря на то, что к этому моменту он вызывал в ней ненависть, смешанную с чувством вины и стыда. В интервью «The Times» актриса вспомнила, как мечтала выйти замуж за Рида. «Я говорила своим подружкам в школе, что однажды выйду за него замуж. Вот ведь идиотка. У меня мозгов было не больше, чем воды в стакане… Но к чёрту. Я избавилась от него». Рид умер в 55-летнем возрасте от рака. Брак с Джоан был первым и единственным в его жизни.

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Максвелл Рид и Джоан Коллинз

От второго мужа, певца и режиссёра Энтони Ньюли Джоан родила двоих детей: дочь Тару и сына Сашу. «Энтони был гением и совершенно очаровательным человеком, думаю, мне тогда казалось, что он будет хорошим отцом, и мои дети унаследуют его гениальность и лоск. Что, к счастью, они и сделали. Но он был не без изъяна. Не был он ни хорошим мужем, ни хорошим отцом. Он был просто помешан на женщинах».

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Джоан с сыном Сашей и дочерью Тарой

В 2017 году Саша вдруг решил обвинить отца в педофилии. Джоан, прожившая с Ньюли 8 лет в браке, не поверила заявлениям сына, сказав, что никогда не замечала за бывшим мужем никаких проявлений подобных склонностей. И что Саша, должно быть, перепутал понятия, назвав неизлечимую страсть отца к 16-17-летним девушкам страшным словом «педофилия». Обвинения Саши базировались, в основном, на убеждении, что фильм Ньюли «Может ли Херонимус Меркин забыть Мерси Хамп и найти истинное счастье?», в котором семья снялась в полном составе, играя почти что самих себя, представляет собой ни что иное, «как автобиографическое признание в педофилии».

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Энтони Ньюли и Джоан Коллинз

Через год после развода с Ньюли Джоан выскочила замуж за бизнесмена Рона Кэсса, главу звукозаписывающей студии Apple Corporation и продюсера группы The Beatles. Кэсс предложил Джоан руку и сердце через несколько недель после знакомства - хотя на тот момент был всё ещё женат и воспитывал троих детей. В браке с Кэссом Джоан прожила 11 лет, родив от него дочь Катьяну. Но всё испортила наркозависимость Рона, который чередовал кокаин с героином. А когда Джоан узнала, что Рон подделал её подпись, чтобы получить краткосрочный заём, она немедленно подала на развод.

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Джоан с Роном Кэссом и дочерью Катьяной

В 1985 году 52-летняя Джоан ненадолго (всего на два года) вышла замуж за шведского поп-исполнителя Питера Хольма, который был её менеджером и сопродюсером. Хольм был на 14 лет моложе супруги и напропалую изменял ей с 20-летними, пока Джоан зарабатывала свой Золотой глобус, снимаясь в «Династии». Хольм убедил Джоан подписать брачный договор, и когда дело дошло до бракоразводного процесса, Хольм потребовал ежемесячное содержание в размере нескольких десятков тысяч долларов и два дома, приобретённых совместно во время брака.

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Питер Хольм и Джоан Коллинз

Коллинз поставила ему диагноз «упрямый тупица и расчётливый социопат». «Должно быть, я глупа. Не знаю. Ведь никто из них не был ужасен в начале отношений. Питер Хольм был очаровательным и забавным. Он пел мне серенады под гитару».

«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях
фото: Джоан с сыном дочерьми
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обсуждение >>
№ 4
Dima111   11.07.2023 - 17:53
Ну значит была сильней, чем все ее мужчины и это очень грустно. Наверное нужно было дать слабину, чтобы никто не садился на шею. Очень жаль ее. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   11.07.2023 - 17:16
Один раз можно было посчитать за случайность. Но ведь есть поговорка, что случайностей не бывает.Значит она притягивала к себе таких людей. Скорее всего точно такая же и она. читать далее>>
№ 2
Дарья Логич   11.07.2023 - 16:20
Какая-то очень непростая история, интересно, как актриса после всего произршедшего не потеряла веру в лучшее, в любовь, и таки обрела ее и счастье в конце-концов читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   11.07.2023 - 15:59
Невероятная конечно женщина. Больше всего удивляет как Джоан Коллинз так может выглядеть хорошо в 90 лет. Это какая-то магия что-ли?) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Джоан КоллинзЭнтони НьюлиМаксвелл Рид
фильмы
Династия

фотографии >>
«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях фотографии
«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях фотографии
«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях фотографии
«Они все тянули из меня деньги»: Джоан Коллинз рассказала о своих пяти мужьях фотографии
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