«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию

Мадонна
впервые прокомментировала своё состояние после госпитализации из-за бактериальной инфекции
. 64-летняя артистка опубликовала пост в социальных сетях и поблагодарила поклонников за «позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и поддержки».
«Я почувствовала вашу любовь. Я иду на поправку и невероятно благодарна за всё добро в моей жизни. Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети. Второй мыслью было то, что я не хочу расстраивать тех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу. Я ненавижу разочаровывать»
, — говорится в посте.
«Сейчас я сосредоточена на своём здоровье и на том, чтобы стать сильнее. Уверяю вас, я вернусь, как только смогу! В настоящее время мы планируем перенести североамериканский этап тура и вернуться к выступлениям в октябре в Европе. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за заботу и поддержку. С любовью, М»
, — заканчивается её сообщение.
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