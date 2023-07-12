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«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию

12 июля
2023 год

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12 июля 2023
Мадонна впервые прокомментировала своё состояние после госпитализации из-за бактериальной инфекции. 64-летняя артистка опубликовала пост в социальных сетях и поблагодарила поклонников за «позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и поддержки».

«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию

«Я почувствовала вашу любовь. Я иду на поправку и невероятно благодарна за всё добро в моей жизни. Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети. Второй мыслью было то, что я не хочу расстраивать тех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу. Я ненавижу разочаровывать», — говорится в посте.

«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию

«Сейчас я сосредоточена на своём здоровье и на том, чтобы стать сильнее. Уверяю вас, я вернусь, как только смогу! В настоящее время мы планируем перенести североамериканский этап тура и вернуться к выступлениям в октябре в Европе. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за заботу и поддержку. С любовью, М», — заканчивается её сообщение.
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«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию фотографии
«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию фотографии
«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию фотографии
«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна впервые прокомментировала госпитализацию фотографии
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