Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов

12 июля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера исторического байопика «Жанна Дюбарри»
о последней любви короля Франции Людовика XV к простолюдинке. Картина открывала 76-й Каннский кинофестиваль, где фильм был встречен 7-минутными овациями. Благодаря этому фильму случилось возвращение Джонни Деппа
в мировой кинематограф после трёхлетнего перерыва. Среди гостей премьеры были Глафира Тарханова
, Дмитрий Маликов
, Наталья Рудова
, Ирина Хакамада
, Денис Шведов
, Елена Захарова
, Яна Крайнова
, Алика Смехова
, Лиза Шакира
, Саша Черкасова
, Алёна Водонаева
и многие другие.
фото: Глафира Тарханова
фото: Ирина Хакамада
фото: Денис Шведов
фото: Елена Захарова
фото: Яна Крайнова
фото: Катя Кабак
фото: Алёна Водонаева
фото: Ольга Кабо с дочерью
фото: Алика Смехова
фото: Лиза Шакира
фото: Александра Черкасова
фото: Марина Ворожищева
фото: Ида Галич
фото: Ксения Дукалис
фото: Илья Бачурин
фото: Светлана Степанковская
фото: Алексей Лукин
фото: Александра Власова
фото: Дмитрий Маликов
фото: Наталья Рудова
фото: Дарья Калмыкова
фото: Александра Киселёва фото: Надя Ручка
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