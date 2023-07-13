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Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов

13 июля
2023 год

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13 июля 2023
12 июля в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера исторического байопика «Жанна Дюбарри» о последней любви короля Франции Людовика XV к простолюдинке. Картина открывала 76-й Каннский кинофестиваль, где фильм был встречен 7-минутными овациями. Благодаря этому фильму случилось возвращение Джонни Деппа в мировой кинематограф после трёхлетнего перерыва. Среди гостей премьеры были Глафира Тарханова, Дмитрий Маликов, Наталья Рудова, Ирина Хакамада, Денис Шведов, Елена Захарова, Яна Крайнова, Алика Смехова, Лиза Шакира, Саша Черкасова, Алёна Водонаева и многие другие.

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Глафира Тарханова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Ирина Хакамада

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Денис Шведов

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Елена Захарова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Яна Крайнова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Катя Кабак

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Алёна Водонаева

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Ольга Кабо с дочерью

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Алика Смехова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Лиза Шакира

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Александра Черкасова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Марина Ворожищева

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Ида Галич

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Ксения Дукалис

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Илья Бачурин

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Светлана Степанковская

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Алексей Лукин

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Александра Власова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Дмитрий Маликов

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Наталья Рудова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Дарья Калмыкова

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Александра Киселёва

Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов
фото: Надя Ручка
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обсуждение >>
№ 1
babydylnova   13.07.2023 - 22:35
Быстро как-то Джонни Депп успел сняться в фильме. Сколько времени прошло после судов? Не больше года? Я обязательно посмотрю этот фильм. читать далее>>
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Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
Последняя любовь короля: Глафира Тарханова, Ирина Хакамада и Денис Шведов фотографии
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