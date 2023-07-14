Билли Айлиш выпустила клин на песню, ставшую саундтреком к «Барби»

Билли Айлиш выпустила клип на песню «What Was I Made For?», ставшую саундтреком к одному из самых ожидаемых фильмов лета «Барби». По сюжету певица пытается развесить кукольные костюмы, но у неё ничего не получается – то под ней начинает трястись земля, то дует сильный ветер, то льёт дождь. Параллельно она размышляет о смысле жизни.
Помимо трека Билли Айлиш в фильме Греты Гервиг прозвучат композиции Ava Max, Charli XCX, Khalid, Lizzo, The Kid Laroi и других артистов. Все песни из картины будут объединены в альбоме «Barbie: The Album», который дебютирует в тот же день, что и сам фильм, — 21 июля. Послушать композиции к «Барби» уже можно у Дуа Липы, PinkPantheress и Райана Гослинга.
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