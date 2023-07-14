«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин

13 июля состоялась церемония закрытия седьмого фестиваля нового российского кино «Горький fest». Год назад культурно-благотворительный фонд Action начал новую традицию – кино-завтраки Action!, где кинематографисты-участники фестиваля знакомятся с фильмами из коллекции благотворителей. Поэтому за день до официальной церемонии закрытия позавтракать и посмотреть кино в ресторане Red Wall собрались учредители и попечитель фонда Светлана Бондарчук, Евгения Попова и Марья Дей, а также Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Евгений Сангаджиев, Андрей Мерзликин и другие молодые артисты.
фото: Сергей Харченко и Светлана Бондарчук
фото: Евгения Попова и Марья Дей
фото: Олеся Судзиловская, Оксана Михеева и Анна Чурина
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