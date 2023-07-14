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«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин

14 июля
2023 год

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14 июля 2023
13 июля состоялась церемония закрытия седьмого фестиваля нового российского кино «Горький fest». Год назад культурно-благотворительный фонд Action начал новую традицию – кино-завтраки Action!, где кинематографисты-участники фестиваля знакомятся с фильмами из коллекции благотворителей. Поэтому за день до официальной церемонии закрытия позавтракать и посмотреть кино в ресторане Red Wall собрались учредители и попечитель фонда Светлана Бондарчук, Евгения Попова и Марья Дей, а также Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Евгений Сангаджиев, Андрей Мерзликин и другие молодые артисты.

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Евгения Попова и Марья Дей

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Олеся Судзиловская, Оксана Михеева и Анна Чурина

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Андрей Мерзликин

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

А на красной дорожке церемонии закрытия фестиваля собрались Никита Михалков, Кристина Асмус, Ингрид Олеринская, Анастасия Резник, Михаил Тройник и другие.

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Никита Михалков

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Кристина Асмус

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Ингрид Олеринская

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Елена Бирюкова

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Михаил Тройник

«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин
фото: Анастасия Резник
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«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин фотографии
«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин фотографии
«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин фотографии
«Горький fest»: Никита Михалков, Кристина Асмус и Андрей Мерзликин фотографии
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