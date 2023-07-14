Гильдия актёров США объявила о забастовке

Профсоюз актёров США (SAG-AFTRA) официально объявил о забастовке против кино- и телекомпаний. Основные требования профсоюза – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта.
Профсоюз, представляющий интересы около 160 тысяч голливудских актёров, объявил забастовку впервые с 1980 года после того, как переговоры с крупнейшими студиями и стриминговыми сервисами провалились. После объявления забастовки 14 июля актёры не смогут сниматься в фильмах и сериалах, продвигать свои работы, давать интервью журналистам и посещать премьеры.
«Компании отказались от конструктивного взаимодействия по некоторым вопросам, а по другим — полностью зашли в тупик. Пока они не начнут добросовестно вести переговоры, мы не сможем прийти к соглашению. У нас нет другого выбора, кроме как сообща и от имени наших членов выступить с рекомендацией о забастовке перед Национальным советом», — заявила Фрэн Дрешер, президент профсоюза актёров.
«Это выбор профсоюза, а не наш. Тем самым они отвергли наши предложения по историческому увеличению заработной платы и остаточного дохода, значительному увеличению пенсионных и медицинских взносов, защите от прослушивания, сокращению сроков опционов на сериалы, новаторскому предложению по искусственному интеллекту, защищающему цифровое сходство актеров, и многое другое. Вместо того чтобы продолжать переговоры, SAG-AFTRA взяла курс на то, что приведет к еще большим финансовым трудностям для тысяч людей, чьи средства к существованию зависят от индустрии», – сообщили в Альянсе продюсеров кино и телевидения.
фото: Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Киллиан Мёрфи и Флоренс Пью
CNN сообщает, что перебои в работе могут продлиться до конца лета или даже до конца года. Также вчера актёрский состав фильма «Оппенгеймер» покинул премьеру в Лондоне из-за объявления забастовки. Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Эмили Блант и Флоренс Пью появились на ковровой дорожке кинотеатра сети Odeon на площади Лестер-сквер в Лондоне, однако, узнав о том, что Гильдия киноактёров и Американская федерация артистов телевидения и радио объявили о забастовке, приняли решение покинуть мероприятие. Из‑за забастовки также может быть отложена церемония вручения «Эмми» до поздней осени или даже до следующего года.
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