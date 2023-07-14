Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере

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Зоя Бербер, Александр Голубев и Евгений Сидихин 17 июля поселятся в горах

Актер о работе в фантастическом триллере «Рубеж выживания»

Люсьен Лависконт: «Играть американца – это очень сложно»

Интервью

Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»

Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса