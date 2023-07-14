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Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере

14 июля
2023 год

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14 июля 2023
В преддверии выхода главного блокбастера этого лета – драмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер», исполнившая роль жены главного героя Эмили Блант стала гостьей подкаста «Table for Two». В разговоре с ведущим Брюсом Боззи актриса заявила, что берёт годичный перерыв в карьере.

Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере

Актриса хочет проводить больше времени с двумя дочерьми Хейзэл и Вайолет: «В прошлом году я довольно много работала, а моему старшему ребёнку девять лет, так что у нас последний год с однозначными цифрами».

По словам Блант, она чувствует, что в жизни детей происходят важные вещи: «Что-то в духе: «Ты меня разбудишь? Ты отвезёшь меня в школу? Ты заедешь за мной? Ты уложишь меня в постель?» И мне просто нужно быть рядом со всеми ними какое-то время», – подчеркнула Эмили.
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Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере фотографии
Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере фотографии
Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере фотографии
Эмили Блант возьмёт годичный перерыв в карьере фотографии
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