Риз Уизерспун рассказала разводе с Джимом Тотом

Риз Уизерспун
появилась на обложке нового номера журнала Harper’s Bazaar
и в интервью изданию рассказала о разводе с мужем Джимом Тотом
, с которым состояла в браке 12 лет.
В конце марта Риз и Джим опубликовали
совместное заявление, в котором признались, что решение о разводе далось им непросто. Экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения. Сейчас актрисе требуется время, чтобы «успокоиться»: она рисует и слушает бинауральные ритмы [Аудиальный эффект, который возникает при воспроизведение двух звуковых волн разных частот одновременно в каждое ухо. – Прим. ред.]
перед сном.
Личная жизнь Уизерспун всегда была во внимании прессы. В интервью актриса вспоминает, как после рождения второго ребёнка её одновременно преследовали пять папарацци. Поэтому в марте Риз и Джим приняли решение самостоятельно сообщить о разводе: «Раньше, когда я разводилась, бульварные СМИ рассказывали людям о том, как я себя чувствую или как я переживаю, и это было совершенно неконтролируемо. Чтобы иметь возможность напрямую говорить с людьми о том, что происходит в моей жизни, мне нужно уметь говорить своим собственным голосом и не позволять кому-то другому контролировать происходящее»
, – сказала актриса. Она отметила, что для неё важно высказывать своё мнение о том, что она чувствует.
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