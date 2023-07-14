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«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх»

14 июля
2023 год

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14 июля 2023
Риз Уизерспун в интервью журналу Harper’s Bazaar призналась, что отказалась сниматься в откровенной сцене, когда ей было 19 лет. Во время съёмок фильма «Страх» режиссёр Джеймс Фоули предложил ей появиться в кадре обнажённой до пояса.

«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх»

По словам актрисы, из сценария не было ясно, что такая сцена необходима. И хотя Риз на площадке заменила дублёрша, для артистки «это было не особенно хорошим опытом»: «Конечно, меня это не травмировало или что-то в этом роде, но это было формирующим фактором. Это заставило меня понять, где мое место в иерархии кинопроизводства. Я думаю, что это еще одна из тех историй, которые заставили меня захотеть стать агентом перемен и кем-то, кто, возможно, мог бы занять лучшую руководящую позицию, чтобы рассказывать истории с женской точки зрения, а не с точки зрения мужчины», – сказала Риз.

«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх»
фото: Кадр из фильма «Страх»
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«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх» фотографии
«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх» фотографии
«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх» фотографии
«В сценарии этого не было»: Риз Уизерспун об отказе сниматься обнажённой в фильме «Страх» фотографии
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