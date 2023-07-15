Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana

Ещё одна носительница известной фамилии начала свой самостоятельный путь с подиума. 18-летняя дочь актёра Кристиана Бейла и модели Сиби Блажич Эммелин приняла участие в показе коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, который прошёл на днях в Апулии.
фото: Эммелин Бейл на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Апулии
Выход Эммелин в белом подвенечном платье спровоцировал новую волну пересудов о разрастающемся непотизме в американском шоу-бизнесе. Однако дебют Эммелин на подиуме состоялся в 2021 году на показе бренда в Венеции. А в 2022 году наряду с Эммелин в показе участвовала другая потомственная звёздочка, унаследовавшая сотрудничество с Dolce&Gabbana от матери - Дэва Кассель.
фото: Дева Кассель и Эммелин Бейл на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Сиракузах
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