Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana

15 июля
2023 год

Лайфстайл >>
15 июля 2023
Ещё одна носительница известной фамилии начала свой самостоятельный путь с подиума. 18-летняя дочь актёра Кристиана Бейла и модели Сиби Блажич Эммелин приняла участие в показе коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, который прошёл на днях в Апулии.

Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana
фото: Эммелин Бейл на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Апулии

Выход Эммелин в белом подвенечном платье спровоцировал новую волну пересудов о разрастающемся непотизме в американском шоу-бизнесе. Однако дебют Эммелин на подиуме состоялся в 2021 году на показе бренда в Венеции. А в 2022 году наряду с Эммелин в показе участвовала другая потомственная звёздочка, унаследовавшая сотрудничество с Dolce&Gabbana от матери - Дэва Кассель.

Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana
фото: Дева Кассель и Эммелин Бейл на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Сиракузах

Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana
фото: Кристиан Бейл с женой Сиби Блажич
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
Поиск по меткам
детинепотизмстиль
персоны
Кристиан БейлМоника Беллуччи

фотографии >>
Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana фотографии
Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana фотографии
Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana фотографии
Дочь Кристиана Бейла приняла участие в показе Dolce&Gabbana фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Маршалова
12 июля ушла из жизни актриса Лариса Маршалова.
Анатолий Гладнев
12 июля ушёл из жизни актёр Анатолий Гладнев.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Борис Кудрявцев
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Брайан Остин Грин
Эдди Гриффин
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Венсан Линдон
Бригитта Нилсен
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Великая красота
драма, комедия
Италия, Франция, 2013
Кентавр
Россия, 2023
Патхан. Схватка со смертью
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм, экранизация
Индия, 2023
Кукла. Реинкарнация зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
Лошадь Чарли
драма, семейное кино, фильм о животных
США, 2023
Побег из страны роботов
детский фильм, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Злые соседи
комедия, экранизация
США, 2022
Круче некуда
боевик, триллер
Китай, США, 2023
Джонни
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен