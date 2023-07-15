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Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями

15 июля
2023 год

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15 июля 2023

На днях в Апулии прошёл показ коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda, участие в котором приняла дочь Кристиана Бейла Эммелин. Эммелин сотрудничает с модным домом уже не первый год, но именно сейчас, на фоне неутихающей дискуссии о кумовстве в американском шоу-бизнесе, её выход на подиум наконец-то заметили даже те, кто мало интересуется миром моды. И соцсети снова захлестнули разговоры о проклятом непотизме.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Эммелин Бейл на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Апулии

Путь в шоу-бизнес через постель - устаревающая норма для простых смертных, не наделённых талантом и связями. Образцовые же «непо-бейби» или, по-русски говоря, дети знаменитых и влиятельных родителей, давно выходят в свет, твёрдо шагая по подиуму. Модельная карьера не обязательно конвертируется в артистическую, но подиум и рекламные контракты с модными брендами - самый короткий трамплин в многогранный мир шоу-бизнеса.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Кейт Мосс с дочерью Лилой

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Дети Синди Кроуфорд Кайя Гербер и Пресли Гербер

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Хайди Клум с дочерью Лени

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Хелена Кристенсен с сыном Мингусом Ридусом

Модная индустрия восторженно приветствует преемственность и открыта для именитых потомков как никакая другая. Дети супермоделей 90-х Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Хайди Клум и Хелены Кристенсен унаследовали подиум просто по праву рождения. Отцом сына Хелены Кристенсен Мингуса, кстати, является звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Дебютный выход Лили-Роуз Депп на показе предосенней коллекции Chanel 2017 года

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Кения Джонс-Кински на показе предосенней коллекции Chanel 2017 года.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Систин Сталлоне на показе предосенней коллекции Chanel 2017

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Карсен Лиотта на показе предосенней коллекции Chanel 2017

Так что вместе с потомственными моделями на подиум всё чаще выскакивают дети звёзд кино и реалити-шоу. Лили-Роуз Депп переняла эстафету у Ванессы Паради и вот уже несколько лет является лицом Chanel (что может быть престижнее для бренда, чем верность звёзд, переходящая от поколения к поколению?). Лили-Роуз дебютировала на показе предосенней коллекции Chanel 2017 года в компании себе подобных - дочери Настасьи Кински Кении, дочери Рэя Лиотты Карсен и дочери Сильвестра Сталлоне Систин. А дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи Дева вслед за матерью присягнула на верность Dolce & Gabbana.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Дева Кассель на показе весенней коллекции Dolce & Gabbana 2023 года

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Маргарет Куэлли на показе весенней коллекции Lorenzo Serafini 2012

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Элизабет Хёрли с сыном Дэмиеном

Сейчас у дочери Энди МакДауэлл Маргарет Куэлли в кармашке роли у Тарантино и Клер Дени. Но начинала она как все, отрабатывая на показах Valentino и Chanel и в десятках фэшн-съёмок для глянца. Сын Элизабет Хёрли Дэмиен после 5 лет модного паразитирования на сходстве с матерью решил сразу податься в режиссёры, минуя стадию актёрства. Впрочем, и тут без мамы не обошлось - Лиз сыграла одну из главных ролей в дебютной эротической драме Дэмиена под названием «Строго конфиденциально».

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Эвер Андерсон в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu 2023

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Исадора Барни в рекламной кампании украшений Miu Miu

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Эстер МакГрегор в рекламной кампании Miu Miu

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Майя Хоук в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu 2019

Бренд Miu Miu, не стесняясь, сделал ставку на непотизм, позвав в амбассадоры дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон (тоже, кстати, новоиспечённая актриса), дочь Умы Турман и Итана Хоука Майю, дочь Юэна МакГрэгора Эстер и дочь Бьорк и режиссёра Мэттью Барни Исадору.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Айрис Лоу на показе осенне-зимней коллекции Burberry 2023

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Рафферти Лоу на показе весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana 2019

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Пэрис Броснан на показе осенней коллекции Dolce & Gabbana 2018

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Дилан Броснан на показе весенне-летней мужской коллекции Dolce & Gabbana 2018

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Дилан Ли на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana 2018-19

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Брэндон Ли на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana 2018-19

В длинном списке тех, кого приветила падкая на звонкие имена модная индустрия: дети Сэди Фрост и Джуда Лоу Айрис и Рафферти, сыновья Пирса Броснана Дилан и Пэрис, сыновья Памелы Андерсон Брэндон Ли и Дилан Ли, сын Изабель Аджани и Дэниэла Дэй-Льюиса Гэбриел Кейн, сын Джеймса Марсдена Джек, дочь Стивена Болдуина Хейли (которая удачно вышла замуж за Джастина Бибера, чем теперь и знаменита), сын Изабеллы Росселини Роберто, сын Гэри Олдмана Чарли, сын Вэла Килмера и Джоэнн Уолли Джек и внучка Элвиса Пресли Райли Кио.

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Райли Кио на показе весенне-летней коллекции Dior 2005 года

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Чарли Олдман на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana 2018-19

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Хейли Бибер на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana 2018

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Джек Килмер в рекламной кампании Saint Laurent

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Гэбриэл Кейн Дэй-Льюис и Изабель Аджани

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Изабелла Росселини с дочерью Эллетрой и сыном Роберто на показе весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana 2019

Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями
фото: Джек Марсден на показе осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana 2018-19
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