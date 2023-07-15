Модой вышел: Дети звёзд, ставшие моделями

фото: Эммелин Бейл на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в Апулии
Путь в шоу-бизнес через постель - устаревающая норма для простых смертных, не наделённых талантом и связями. Образцовые же «непо-бейби» или, по-русски говоря, дети знаменитых и влиятельных родителей, давно выходят в свет, твёрдо шагая по подиуму. Модельная карьера не обязательно конвертируется в артистическую, но подиум и рекламные контракты с модными брендами - самый короткий трамплин в многогранный мир шоу-бизнеса.
фото: Кейт Мосс с дочерью Лилой
фото: Дети Синди Кроуфорд Кайя Гербер и Пресли Гербер
фото: Дебютный выход Лили-Роуз Депп на показе предосенней коллекции Chanel 2017 года
фото: Кения Джонс-Кински на показе предосенней коллекции Chanel 2017 года.
фото: Систин Сталлоне на показе предосенней коллекции Chanel 2017
фото: Карсен Лиотта на показе предосенней коллекции Chanel 2017
Так что вместе с потомственными моделями на подиум всё чаще выскакивают дети звёзд кино и реалити-шоу. Лили-Роуз Депп переняла эстафету у Ванессы Паради и вот уже несколько лет является лицом Chanel (что может быть престижнее для бренда, чем верность звёзд, переходящая от поколения к поколению?). Лили-Роуз дебютировала на показе предосенней коллекции Chanel 2017 года в компании себе подобных - дочери Настасьи КинскиКении, дочери Рэя ЛиоттыКарсен и дочери Сильвестра СталлонеСистин. А дочь Венсана Касселя и Моники БеллуччиДева вслед за матерью присягнула на верность Dolce & Gabbana.
фото: Дева Кассель на показе весенней коллекции Dolce & Gabbana 2023 года
фото: Маргарет Куэлли на показе весенней коллекции Lorenzo Serafini 2012
фото: Элизабет Хёрли с сыном Дэмиеном
Сейчас у дочери Энди МакДауэллМаргарет Куэлли в кармашке роли у Тарантино и Клер Дени. Но начинала она как все, отрабатывая на показах Valentino и Chanel и в десятках фэшн-съёмок для глянца. Сын Элизабет Хёрли Дэмиен после 5 лет модного паразитирования на сходстве с матерью решил сразу податься в режиссёры, минуя стадию актёрства. Впрочем, и тут без мамы не обошлось - Лиз сыграла одну из главных ролей в дебютной эротической драме Дэмиена под названием «Строго конфиденциально».
фото: Эвер Андерсон в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu 2023
фото: Исадора Барни в рекламной кампании украшений Miu Miu
фото: Эстер МакГрегор в рекламной кампании Miu Miu
фото: Майя Хоук в рекламной кампании весенне-летней коллекции Miu Miu 2019
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