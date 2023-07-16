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«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет»

16 июля
2023 год

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16 июля 2023
Новый фильм Натальи Мещаниновой «Один маленький ночной секрет» удостоился приза зрительского жюри на XVII Международном кинофестивале «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Фильм, в основу которого лёг одноимённый автобиографический рассказ из сборника Мещаниновой «Рассказы», затрагивает неприятную тему домашнего насилия и домогательств внутри семьи. В интервью изданию «ПрофиСинема» Мещанинова отметила, что эта история, к её собственному удивлению, гораздо больше шокировала мужчин, чем женщин.

«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет»
фото: Наталья Мещанинова

«Я заметила, что история даже сильнее травмирует мужчин, чем женщин: это стало понятно уже во время проб актёров на роль Андрея (антигерой фильма, насильник, педофил – прим. ред.), когда они читали сценарий и разыгрывали сцены, то сильно напрягались и будто бы старались защититься от подобной информации.
В первых кадрах фильма – где Андрей дарит девочке подарок – большая часть женщин интуитивно осознают, что «тайный подарок» неспроста. И именно с этого момента для женской аудитории начинается история, а у мужчин она не начинается, даже когда Андрей «щекочет» её у ёлки. Некоторые открещиваются – «Да такого просто быть не может»!».
Когда я показывала фильм своим коллегам и друзьям, то от мужчин были более сильные реакции, они были поражены до глубины души».

«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет»
фото: Степан Девонин

Роль антагониста досталась мужу Мещаниновой, актёру Степану Девонину. «Когда Стёпа впервые прочитал сценарий, то сразу сказал, что хочет сыграть эту роль. Я ответила «Конечно, нет!». В моей голове был абсолютно противоположный образ. Но в итоге Степан выдал самые талантливые пробы из всех немногочисленных актёров, которые на них дошли. Стало понятно, что и ему самому сыграть эту роль было просто необходимо – воплотить на экране человека, до сих пор присутствующего в виде фантома в нашей с ним совместной жизни. У Степы была собственная потребность высказаться и «убить дементора».

«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет»
фото: Кадр из фильма "Один маленький ночной секрет"

Режиссёр рассказала о письмах, которые посыпались на неё после выхода книги «Рассказы»: «Было много историй, но одна меня особенно поразила: мне написала женщина 64 лет, которая после прочтения книги собралась поехать к своему умирающему отцу за много километров, чтобы успеть перед смертью сказать ему… какой он был м**ак и что она до сих пор всё помнит и не прощает его. Получается, она всю свою жизнь хранила этот секрет.
Домашнее насилие невозможно забыть, и писавшие мне о своем травматическом опыте люди, наконец, поняли, что об этом можно говорить, а не держать в себе. Когда ты называешь сатану по имени – он становится не таким уж и страшным».
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Степан ДевонинНаталия МещаниноваАндрей Тарковский
фильмы
Один маленький ночной секрет

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«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет» фотографии
«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет» фотографии
«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет» фотографии
«Эта история сильнее травмирует мужчин, чем женщин»: Наталья Мещанинова о фильме «Один маленький ночной секрет» фотографии
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