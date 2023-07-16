Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек

Новости кино
В центре истории — врач, частично потерявшая память
Спутник телезрителя
14 июля, 21:00, Кино ТВ
Новости кино
Картина также удостоена награды за лучший актерский ансамбль
Новости кино
Среди лидеров также «Белый лотос», «Одни из нас» и «Тед Лассо»
Новости кино
Это комедийный сериал про съемки блокбастера с двойниками знаменитых зарубежных актеров
Интервью
Актер о работе в фантастическом триллере «Рубеж выживания»
Лайфстайл
Премьера фильма «Жанна Дюбарри»
Новости кино
К актерскому ансамблю присоединилась Лариса Удовиченко
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