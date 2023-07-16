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Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек

16 июля
2023 год

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16 июля 2023
Ежегодный показ коллекции высокой моды Dolce & Gabbana Alta Moda совпал в этом году с 40-летним юбилеем бренда. Модельеры решили отпраздновать это событие с размахом, растянув празднование на пять дней. В программе помимо показа новой коллекции Alta Moda была презентация ювелирной коллекции, концерт с участием Дайаны Росс и бесконечные банкеты. Гостями этого широкомасштабного гуляния стали Кристиан Бейл (дочь которого приняла участие в показе), Джеймс Марсден, Ким Кардашьян, Хелен Миррен, Кейси Аффлек, Роузи Хантингтон-Уайтли и Тео Джеймс.

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Кристиан Бейл с семьёй

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Кэйли Коуэн

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Хелен Миррен

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Джеймс Марсден

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Кейси Аффлек

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Ким Кардашьян

Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек
фото: Тео Джеймс
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Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек фотографии
Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек фотографии
Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек фотографии
Высокая мода: Кристиан Бейл, Хелен Миррен и Кейси Аффлек фотографии
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