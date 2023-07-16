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Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл

16 июля
2023 год

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16 июля 2023
Вслед за премьерой в Лос-Анджелесе 12 июля состоялась лондонская премьера фильма «Барби», вернувшего в моду все оттенки розового. Фильм зрителям представили режиссёр Грета Гервиг и актёры Марго Робби, Райан Гослинг, Уилл Феррелл, Америка Феррера, Эмма Маккей и другие.

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Марго Робби

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Райан Гослинг

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Грета Гервиг

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Эмма Маккей

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Уилл Феррелл

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Америка Феррера

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Дуа Липа

Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл
фото: Исса Рэй
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Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл фотографии
Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл фотографии
Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл фотографии
Барбикор: Марго Робби, Эмма Маккей и Уилл Феррелл фотографии
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