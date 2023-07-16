«Соединённому Королевству конец»: Брайан Кокс о необходимости реформ в Великобритании

Шотландский актёр Брайан Кокс
, известный по роли в сериале «Наследники»
, поделился с британским телеведущим Пирсом Морганом
своим мнением о тенденции к нравственной ревизии искусства, а также предположил, что Соединённому Королевству необходимо преобразование в Федерацию.
Актёр критически высказался о тенденции к вымарыванию из искусства неудобных эпизодов, не соответствующих современной этике или способных задеть чьи-то хрупкие чувства. «Это то, что я просто не в состоянии вынести. Я терпеть не могу это стремление переписать историю. Я терпеть не могу это нежелание признавать историю - ведь это так важно, ведь именно это определяет то, какими мы стали и к чему мы пришли. Без признания всего, что было в нашей истории, ничего хорошего нас не ждёт»
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Рассуждая о внутриполитическом кризисе в Великобритании, актёр заявил, что Соединённому Королевству давно пора стать Федерацией. Будучи уроженцем Шотландии, Кокс, как и многие его соотечественники, хочет независимости для своей родины и партнёрства Шотландии и Англии на паритетных началах.
«Я англофил. Я люблю Англию и Соединённое Королевство. Но я всегда думал, что нам нужно не Соединённое Королевство, а Соединённая Федерация. Нам нужна ситуация, в которой каждая из составляющих Королевство стран - Шотландия, Англия, Уэльс и Северная Ирландия - получает автономию. И вместе они объединяются в Федерацию. Нам нужно объективно смотреть на реальность, но в то же время мы хотим быть независимыми и принимать решения за самих себя. Хоть нас в Шотландии всего пять миллионов. Но мы взрослые. Все так боятся этого “развала”. Но мне кажется, что Соединённому Королевству конец. Нам следует объединяться на равных началах в интересах островов. Думаю, это бы благотворно сказалось на самоощущении нашего общества»
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