Иконы стиля: Как Джейн Биркин увековечила своё имя в истории моды

16 июля на 77 году жизни скончалась британская актриса и певица Джейн Биркин, имя которой увековечено не только в европейском кинематографе и музыке, но и в истории моды. Знаменитая классическая сумка Hermès Birkin носит имя покойной артистки неслучайно. В 1984 году Джейн летела на самолёте из Парижа в Лондон, прихватив с собой, как обычно, свою любимую соломенную корзинку вместо сумки. Попытка Джейн положить корзинку на верхнюю полку закончилась тем, что всё содержимое вывалилось на пол салона.
фото: Джейн Биркин и Джордж Харрисон
По соседству с Джейн сидел исполнительный директор Hermès Жан-Луи Дюма и внимательно выслушивал её жалобы на то, что невозможно найти сумку, которая была бы одновременно стильной и достаточно вместительной для нужд молодых матерей. Предприимчивый Жан-Луи внял этим ламентациям и в порыве вдохновения сразу же сделал набросок напоминающей ранец мягкой прямоугольной сумки с клапаном, седельной строчкой и выделенным местом для детских бутылочек.
фото: Сумка Hermès Birkin
Эти сумки ручной работы сразу же стали символом достатка и эксклюзивности - не в последнюю очередь из-за длинного списка ожидания, в котором томились желающие приобрести Birkin по невероятно (более 10 000 долларов) завышенной цене. За 40 лет модель нисколько не устарела, оставшись неизменным объектом желания модниц, охоте за которым даже посвящена целая серия (4 сезон, 11 эпизод) «Секса в большом городе».
фото: Серж Генсбур и Джейн Биркин
Это самый известный вклад Биркин в развитие моды и стиля, но точно не единственный. Пик популярности артистки пришёлся на 1960-70-е годы, когда на смену диоровскому нью-луку, вновь заковавшему женщин в тугие корсеты, пришло сначала платье-мондриан Ива Сен-Лорана, а потом расслабленный стиль хиппи. Этот новый виток раскрепощения женского тела и общая атмосфера свободы, в том числе и сексуальной, отразились на стиле самой Джейн.
Простая причёска с рваной чёлкой, обрезанные джинсы, эспадрильи, коротенькие платья бэби-долл, удобные туфли на невысоком каблуке, майки и футболки - из всего этого складывался «небрежный шик» Биркин, которому подражало целое поколение, усваивая урок элегантности и удобства.
В зрелом возрасте этот адекватный взгляд на моду и нужды женщины уберёг Джейн от печальных попыток продлить молодость с помощью хирургии и несоответствующей её возрасту одежды (пользуясь случаем, передаём привет Мадонне!). До конца жизни она сохранила верность комфорту и свободе движения, предпочитая объёмные рубашки и джинсы. Ну и, конечно, до отказа набитые сумки.
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