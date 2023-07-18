София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака

51-летняя София Вергара
и 46-летний Джо Манганьелло
разводятся после семи лет брака. Об этом актёры сообщили в заявлении изданию «Page Six»
: «Мы приняли трудное решение развестись. Будучи людьми, которые любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу личную жизнь в этот сложный период»
.
Вежливая просьба не нашла отклика у “инсайдеров”, которые бросились делиться с таблоидами подробностями. Согласно источникам издания «Daily Mail» причиной расставания актёров стали разные взгляды на жизнь и диаметрально противоположные приоритеты. Джо якобы оказался слишком инфантилен - актёр любит играть в настольные и видеоигры, читать комиксы, ходить на концерты, футбол и всячески тешить себя развлечениями. В то время как Софию, по словам анонимного держателя свечи, чрезмерно волнуют роскошь и путешествия. Актрисе, прославившейся благодаря сериалу «Американская семейка»
, якобы ударил в голову успех, окончательно испортив её и без того сложный характер. И всё, что супругов привлекало друг в друге первое время, с годами стало лишь расширять пропасть между ними.
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