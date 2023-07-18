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София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака

18 июля
2023 год

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18 июля 2023
51-летняя София Вергара и 46-летний Джо Манганьелло разводятся после семи лет брака. Об этом актёры сообщили в заявлении изданию «Page Six»: «Мы приняли трудное решение развестись. Будучи людьми, которые любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу личную жизнь в этот сложный период».

София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака

Вежливая просьба не нашла отклика у “инсайдеров”, которые бросились делиться с таблоидами подробностями. Согласно источникам издания «Daily Mail» причиной расставания актёров стали разные взгляды на жизнь и диаметрально противоположные приоритеты. Джо якобы оказался слишком инфантилен - актёр любит играть в настольные и видеоигры, читать комиксы, ходить на концерты, футбол и всячески тешить себя развлечениями. В то время как Софию, по словам анонимного держателя свечи, чрезмерно волнуют роскошь и путешествия. Актрисе, прославившейся благодаря сериалу «Американская семейка», якобы ударил в голову успех, окончательно испортив её и без того сложный характер. И всё, что супругов привлекало друг в друге первое время, с годами стало лишь расширять пропасть между ними.
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София ВергараДжо Манганьелло
фильмы
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София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло разводятся после 7 лет брака фотографии
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